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10 вещей на осень, которые должны быть в гардеробе
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10 вещей на осень, которые должны быть в гардеробе каждой 

Harper’s Bazaar 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Как известно, мода циклична: пусть каждый сезон и рождаются новые тенденции, многие из них мы с вами пережили уже не раз. Если хотите быть в тренде, не обязательно скупать все, что показали в своих шоу дизайнеры. Достаточно выбрать несколько знаковых вещей, которые если в следующем году и потеряют актуальность, то вскоре обязательно ее вернут. Речь не идет о базовой одежде, которая существует вне времени и вне моды: ее мы носим каждый день и несмотря ни на что. Мы говорим об остромодных вещах, которые освежат и сделают интереснее наш повседневный гардероб.
Для надвигающейся осени дизайнеры предложили несколько видов юбок — школьную (в разноцветную клетку, как у героини Алисии Сильверстоун в фильме "Бестолковые") и карандаш, выполненную из кожи (а это уже отсылка к доминантрикс). Примеры можно найти у Versace, Alberta Ferretti и Trussardi. Другой вариант для офиса, учебы, деловых встреч и званых ужинов — универсальное платье-пальто, которое можно найти у J. W. Anderson, Fendi и Y/Project. Ко всему этому можно подобрать футболку со слоганом и лакированные ботильоны, причем как черные, так и цветные.
На подиумах уже давно поселились ретрофутуризм и 80-е и мирно сосуществуют. Кто-то выбирает вещи "из будущего", выполненные из материала, напоминающего по цвету фольгу. А кто-то — жакеты с большими плечами, которые можно найти не только на распродажах, но и в винтажных магазинах.
Объемные парки тоже не уступают позиций, тем более что на прошедших показах Balenciaga и Sacai решили вновь актуализировать многослойность: под верхнюю одежду должны поместиться джинсы, асимметричное платье, рубашка и свитер крупной вязки, а возможно, еще футболка и легинсы. К слову, когда холода стоят уж слишком долго, утепляться хочется только так. Можно также добавить балаклавы, шапки-шлемы и накладные капюшоны — такие головные уборы показали Christian Dior, Calvin Klein, Maison Margiela, Chanel и другие.
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