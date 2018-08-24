10 вещей на осень, которые должны быть в гардеробе каждой

Как известно, мода циклична: пусть каждый сезон и рождаются новые тенденции, многие из них мы с вами пережили уже не раз. Если хотите быть в тренде, не обязательно скупать все, что показали в своих шоу дизайнеры. Достаточно выбрать несколько знаковых вещей, которые если в следующем году и потеряют актуальность, то вскоре обязательно ее вернут. Речь не идет о базовой одежде, которая существует вне времени и вне моды: ее мы носим каждый день и несмотря ни на что. Мы говорим об остромодных вещах, которые освежат и сделают интереснее наш повседневный гардероб.

Для надвигающейся осени дизайнеры предложили несколько видов юбок — школьную (в разноцветную клетку, как у героини Алисии Сильверстоун в фильме "Бестолковые") и карандаш, выполненную из кожи (а это уже отсылка к доминантрикс). Примеры можно найти у Versace, Alberta Ferretti и Trussardi. Другой вариант для офиса, учебы, деловых встреч и званых ужинов — универсальное платье-пальто, которое можно найти у J. W. Anderson, Fendi и Y/Project. Ко всему этому можно подобрать футболку со слоганом и лакированные ботильоны, причем как черные, так и цветные.

На подиумах уже давно поселились ретрофутуризм и 80-е и мирно сосуществуют. Кто-то выбирает вещи "из будущего", выполненные из материала, напоминающего по цвету фольгу. А кто-то — жакеты с большими плечами, которые можно найти не только на распродажах, но и в винтажных магазинах.