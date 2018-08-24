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Наоми Уоттс приятно удивила образом в фольклорном стиле
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Наоми Уоттс приятно удивила образом в фольклорном стиле 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наоми Уоттс Фото: Jason KEMPIN/Getty Images
После развода с Ливом Шрайбером (супруги прожили 11 лет и родили двоих детей) жизнь Наоми снова повернула на счастливые рельсы. 49-летняя актриса встречается со своим коллегой, 50-летним Билли Крудапом. На днях папарацци застали пару в Париже за поцелуями. Шрайбер после развода тоже не скучает: его новой подружке всего 26 лет, она участница конкурса красоты «Мисс США» (самому актеру, напомним, 50). Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— И кто говорит, что наряды в фольклорном стиле — это скучно? Наоми Уоттс блестяще это опровергает. Посмотрите, сколько всего намешано в ее платье — цветы, геометрические узоры, тесьма, вышивка, кружево. Но благодаря тонкому вкусу его создателя наряд смотрится не аляповато, а, напротив, очень изысканно. Украшений к нему, разумеется, не требуется.
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