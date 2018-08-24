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7 пар обуви без каблука на осенний сезон
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7 пар обуви без каблука на осенний сезон 

SNCmedia.ru 33 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Челси
Ботинки челси — настоящая классика обувного жанра. Пара таких ботинок должна красоваться среди главных покупок этой (и любой другой) осени. Они идеально подойдут под ваш классический рабочий гардероб, а также станут верными спутниками нарядам в стиле casual. Кстати, главные фэшионисты их не только осенью носят, но и еще летом — с легкими платьями и юбками.
Мокасины
Мы не можем себе представить без этой обуви ни один сентябрь. И не то, чтобы мы всегда хотели одеваться, как главные героини «Сплетницы» первых двух сезонов. Мокасины — очень удобная и практичная обувь, которая может вписаться в любой гардероб и украсить любой лук. В этом году выбирайте модели коричневого и рыжего оттенков.
Кроссовки-носки
Эту модель уже нельзя назвать оригинальной, ведь Balenciaga представили подобную миру уже давно. Она многим понравилась, и теперь кроссовки в таком стиле можно найти в коллекциях Stella McCartney и Zara. Но они действительно классно смотрятся и с джинсами, и с платьями любой длины.
Белые ботинки
Белая обувь — тренд, котоырй перекочевал к нас с прошлой зимы. И мы понимаем почему — любой лук смотрится намного более стильным, если в нем присутствует белая обувь, будь то ботильоны или ботинки.
Кроссовки
Приход осени символизирует 2 вещи — возвращение в полноценный рабочий режим (больше никакого отпуска!), а для некоторых еще и учебу. Поэтому комфорт здесь на первом месте. А что является синонимом комфорта? Правильно — кроссовки. Ищите себе модель по вкусу и карману.
Ugly shoes
Если обычные кроссовки не для вас, то их ugly версия точно должна устроить. Как насчет модных в новом сезоне кроссовок на платформе Buffalo? В них уже давно ходят модные инфлюенсеры, пора и нам к ним присоединиться.
Черные ботинки Напоследок, любимые черные ботинки. Тем, кто устал от простых моделей, предлагаем найти модель с необычными деталями. У jimmy Choo, например, есть ботинки с цветами из кожи вместо шнурков — берем!
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