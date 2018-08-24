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Алла Вербер рекомендует: 8 способов быть модным в новом сезоне
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Алла Вербер рекомендует: 8 способов быть модным в новом сезоне 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
К началу нового осеннего сезона мы традиционно составляем маст-хэв лист, а помогают нам в этом сильные модного мира. Вице-президент компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер рассказала, чем стилизовать пуховики, почему тотал-лук Versace снова популярен, и как носить гигантские шарфы.
О каких новых стилевых приемах мы должны узнать немедленно? В этом сезоне лук делают крупные объемные серьги и клипсы! В гигантские шарфы, шали и палантины Balenciaga или Celine, скорее похожие на пледы, теперь можно закутаться целиком, накинуть на плечи под куртку или поверх пальто. Сумки носим через плечо, а бейсболки — в сочетании с классической одеждой. В прохладную погоду можно повязать на пояс пуховик — за рукава.
Обувь стала главной деталью образа: без каких моделей сезон не сезон? Без «казаков» или сапог с вытянутым зауженным носком, как в коллекциях Chloe, Gianvito Rossi, Vetements. К какими коллекциям нам стоит присмотреться? Советую обратить внимание на Versace — очень яркая, насыщенная, многослойная коллекция вне осеннего настроения: она про успех, про амбиции и про уверенность. Любая девушка в тотал-луке Versace станет центром притяжения взглядов. Также отмечу работу Сары Бертон для Alexander McQueen — у нее получились очень женственные и одновременно сложные образы, с кропотливым ручным трудом и яркими, броскими деталями — кожаным корсетом или пальто с огромным бантом. Фото: архивы пресс-служб
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