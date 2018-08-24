Тренд: горчичный цвет вместо Gen Z yellow 

Показы осень-зима 2018-19 отличились сразу несколькими трендовыми цветами: красным (что, впрочем, не новость), кобальтовым и горчичным. Последнего особенно много было в Нью-Йорке: Bottega Veneta представили женственные бархатные платья и шелковые пижамы, Кристоф Лемер для Hermes создал верхнюю одежду, юбки и кофты из кожи горчичного оттенка, а Алессандро Дель Аква разбавил им клетчатый принт. Одним словом, в отличие от остромодного Gen Z yellow, о котором едва ли кто-то вспомнит следующим летом, классический осенний оттенок определенно заслуживает вашего внимания. Тем более, он выигрышно смотрится на теплом вельвете и отлично сочетается с ковбойским стилем — берем!