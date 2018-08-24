Made in Saint Petersburg: модные марки культурной столицы (Часть 1)

Мода Санкт-Петербурга — неординарное (впрочем, как и сам город) явление. Это мода с привкусом того самого туманного неба, которое висит над головами жителей большую часть дня. Это мода со своей историей. Это мода для своих людей — тех, кто эту историю понимает, принимает и может наполнить личностным содержанием. И какая бы она ни была, но именно эта мода создаёт, а подчас, и диктует стиль жителей Питера.

В свое время герои нашей подборки — молодые парни и девушки, которым город на Неве является или стал родным, не побоялись сделать первый шаг — шаг навстречу своему успеху и благополучию, а еще — тому горячо любимому делу, которое будет приносить не только материальное благополучие, но и моральное удовлетворение. Именно о них — дизайнерах, меняющих современный мир петербургской моды, мы и поговорим сегодня.

Saint-Tokyo

Saint-Tokyo — бренд молодого дизайнера Юрия Питенина, основанный в 2012 году. На стыке двух культур, соединяя несоединимое, буквально расчленяя на части целую композицию и создавая уникальные произведения, Питенин пишет свою историю моды: дерзкую, сексуальную и провокационную. Это мода для героев «нашего времени» — поколения миллениалов, для которых важно найти что-то свое, что будет демонстрировать их неповторимость и индивидуальность и выделять из толпы. Короткие юбки, комбинезоны, шелковые платья, массивные пальто, жакеты, шорты и базовые футболки с кричащими надписями. Добавим сюда натуральные ткани, игру с формами в стиле Мартина Марджелы и деконструктивизма, русские принты и японский субкультурынй колорит и получим стиль большого города, которому уже подражают не только за пределами Санкт-Петербурга, но и России. Леди Гага Рита Ора и даже Сара Джессика Паркер … И думаем, это далеко не предел.

My812

My812 — марка из Петербурга и о Петербурге, исследующая природу женской многогранности. Поработав художником по костюмам в одной из театральной мастерской города, Альбина Зуева — создатель My812 — поняла, что театральная, не применимая к жизни, показушность — не для нее, а хочет она другого. Сказано — сделано. Шелковые блузы, летящие платья, блузы с оборками, пиджаки и пальто с мужского плеча в стиле powerful suiting — в одном образе от My812 может с легкость уживаться как женская наивность, так и маскулинный нрав. «Женщина — это всегда по-настоящему», — слова Альбины Зуевой, которые давно могли бы стать лозунгом модного Дома. Именно таковы и ее коллекции: искренние, честные, не заигрывающие с современными стритвирными течениями, воспевающие простоту и изящество. My812 — мода для девушки, нашедшей свое место в ритме большего города, которая, несмотря на волевой характер, хочет оставаться женщиной в любой ситуации.

Vatnique

О Vatnique городская fashion общественность заговорила не так уж и давно, а если быть точнее, в начале 2018 года, когда герои street style то тут, то там стали мелькать в хрониках фотоотчетов в oversized-ватниках. Тогда же мы узнали имя нового бренда, делающего шаги на модный Олимп. В арсенале Vatnique всего лишь один продукт — стеганая куртка, которую на ура восприняло современное поколение. Модель выполнена в формате унисекс и доступна в нескольких цветовых вариациях. Стоковые материалы, используемые для производства, поставляются из Италии и Бельгии. С самого начала создатель марки Кирилл Ступченко четко обозначил основные принципы своей деятельности: экологичная мода без привязки к гендерной айдентике с примесью легкой иронии. И чем вам не идеальный микс для жителя XXI века? Купить куртку можно только на официальном сайте или через Instagram-аккаунт бренда. Да, мы забыли сказать: ждать придется совсем недолго, и уже через 3-5 дней вы сможете рассекать улицы города в ватнике от Vatnique.

Е404 — история о молодых людях без профильного образования и какого-либо опыта работы в модной сфере Артеме Брюхове из Уфы и Ксении Черемновой из Новосибирска. «Забыть про навязанные условности и смотреть на мир глазами своего внутреннего ребенка», — ценности, легшие в основу философии молодого бренда. Базовые вещи набирающего популярность стритвира в сочетании с повальным увлечением на кириллицу, которую так любил в свое время Денис Симачев и которую сейчас так искусно эксплуатируют Гоша Рубчинский и Херон Престон — кажется, секрет успеха нового бренда донельзя прост. Но, честно сказать, E404 — не мода в прямом смысле этого слова с ее тяготением к созданию чего-то нового и культу творца. E404 — больше о стиле и его правильной подаче, а также умении вовремя и грамотно подхватить веяния времени, их переосмыслить и выдать некий свой продукт, преломленный сквозь собственное восприятие действительности. Прямые цитаты образов и стиля Vetements, Heron Preston и Гоши Рубчинского прослеживаются во многом — от нарочито небрежной стилизации до принтов и цветового оформления. Нет, не подумайте, что это плагиат. В наше время это называется уникальное видение мира и его интерпретация в ином ключе. Ведь треники, растянутые футболки, высокие носки и спортивные кеды мы будем носить всегда.

M_U_R От дизайна игрушек Fedor Toy до собственной марки одежды под названием M_U_R — именно такой путь прошла Анна Дружинина в погоне за своей мечтой. M_U_R — одежда без лозунга, которая придумывалась в первую очередь для себя. «Мне хотелось создать что-то красивое, цельное, не просто одежду, но историю — такой маленький мир M_U_R», — заявляет Анна и создаёт свой мир. Мир, наполненный широкими брюками, объёмными плиссированными юбками, топами, жакетами, а также деревянными сумками на длинном ремне, напоминающими маленькие чемоданчики. Большинство образов M_U_R, выполненных в монохромной цветовой гамме, облачены в рамки силуэтов oversized с большим количеством завязок. Одежда от M_U_R — вещи-трансформеры, несущие идею функциональности и подчёркивающие игривый нрав своей обладательницы. А проще говоря, это минимализм в его лучшем исполнении. И точка.

ANCRÉ JOY Банальное увлечение вылилось в дело, без которого Ольга Гурьева , основатель марки ANCRÉ JOY, сегодня не представляет свою жизнь. Ее история похожа на сотни тысяч историй девушек и парней по всей России с одним «но»: она достигла успеха и создала собственный бренд, который вскоре, думаем, может стать лидером в своем сегменте. Окончив институт и проработав в различных сферах, от юриспруденции до СМИ, Ольга решила сделать перерыв и полностью посвятить себя своему хобби. Что получилось, судить вам — но уже сейчас от поклонников трикотажа ANCRÉ JOY нет отбоя. Вязаные кардиганы, топы и юбки, выполненные как в базовых пастельных тонах, так и в модной в этом сезоне технике «колорблок» — мастхэвы этой осени. Сейчас марка работает исключительно с итальянскими материалами. Приобрести трикотаж можно только на сайте марки или через его аккаунт в Instagram: прямые продажи позволяют снизить стоимость, а значит, привлечь больше покупателей. Цены варьируются от 6 000 до 12 000 рублей.

JM STUDI