«Выглядит нелепо»: Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в странном образе

Кристина Орбакайте Фото: depositphotos.com Еще больше о стиле Кристины Орбакайте

Мейкап-баттл: Кристина Орбакайте VS Полина Гагарина . Голосуйте за лучший макияжКристина Орбакайте, которая недавно победила в мейкап-баттле у Полины Гагариной, появилась на препати музыкальной премии «Жара» в нетипичном для таких мероприятий наряде. Как его оценит наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Наталья Мецман, стилист, эксперт в системе стилевых типов внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Кристина Орбакайте —достаточно статная женщина, и при ее высоком росте я бы советовала делать выбор в пользу более удлиненных пиджаков до середины бедра. Да и майка с черепом выглядит весьма нелепо на такой статусной даме, особенно с брюками классического кроя. Намного эффектнее здесь смотрелась бы однотонная майка, либо какой-нибудь спокойный неагрессивный принт.