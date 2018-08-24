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«Выглядит нелепо»: Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в странном образе
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«Выглядит нелепо»: Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в странном образе 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кристина Орбакайте Фото: depositphotos.com  Еще больше о стиле Кристины Орбакайте
Мейкап-баттл: Кристина Орбакайте VS Полина Гагарина. Голосуйте за лучший макияжКристина Орбакайте, которая недавно победила в мейкап-баттле у Полины Гагариной, появилась на препати музыкальной премии «Жара» в нетипичном для таких мероприятий наряде. Как его оценит наш эксперт по моде? Комментарий эксперта: Наталья Мецман, стилист, эксперт в системе стилевых типов внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Кристина Орбакайте —достаточно статная женщина, и при ее высоком росте я бы советовала делать выбор в пользу более удлиненных пиджаков до середины бедра. Да и майка с черепом выглядит весьма нелепо на такой статусной даме, особенно с брюками классического кроя. Намного эффектнее здесь смотрелась бы однотонная майка, либо какой-нибудь спокойный неагрессивный принт.
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