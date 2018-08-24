Платье в цветочек + высокие сапоги: 10 способов надеть летнюю вещь осенью

Пока белые ботильоны, несмотря на свою абсолютную непрактичность, стремительно набирают популярность, многие фасоны и расцветки до сих пор остаются «закрепленными» за определенным сезоном. Яркий тому пример — флористический принт, который мы радостно надеваем весной и оставляем до лучших времен с похолоданием. Легкий способ интегрировать платье с цветочным рисунком в осенне-зимний гардероб — надеть его с ботфортами, высокими сапогами с широким голенищем или казаками (впрочем, последние в этом сезоне спасут все).

Более женственные фасоны с поясом, оборками и широкими рукавами, как у Giambattista Valli и Co, надевайте с обувью из тонкой замши или суперженственными моделями из лаковой кожи и острым носом. Для расслабленных MCQ, Red Valentino и Christian Wijnants идеально подходят как нейтральные синие и рыжевато-коричневые сапоги, так и любые яркие варианты в нашей подборке — например, алые Aquazzura.