Лисовец: В России мужчину на первом свидании нужно удивлять!

Стилист рассказал НСН, почему россиянкам не стоит ходить на первое рандеву в джинсах и кожаных куртках.

Как одеться на первое свидание, чтобы произвести впечатление на мужчину, рассказала Daily Mail австралийский стилист Рози Маккей. По её словам, если встреча проходит после обеда, идеальным вариантом будут джинсы-бойфренды, топ и кожаная куртка. Также она посоветовала использовать при создании образа массивные аксессуары — например, выразительные серьги.

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН не согласился со своей заокеанской коллегой и рассказал, почему такой образ будет не совсем уместен на свидании в России.

«Мы же всё-таки в целом особенная страна, у нас всё по-своему. Я не думаю, что в России, во всяком случае, если мы говорим не о центре Москвы внутри Садового кольца, возможно представить себе девушку в джинсах-бойфрендах и кожаной куртке, которая отправляется на свидание. У нас мужчина избалован, и его нужно удивлять. Поэтому в варианте российском на первое свидание нужно идти женственной. Нужно исключить вульгарность, но оставить женственность. Потому что это то, на что мужчина точно отреагирует. Лучше всего платье и минимум аксессуаров», — посоветовал Лисовец.

Лисовец встал на защиту наряда Меланьи Трамп Здесь взгляды стилистов совпали, так как Рози Маккей тоже рекомендовала девушкам в качестве альтернативы чёрное платье на бретельках. Также она подчеркнула, что не стоит выбирать для свидания неудобную одежду и обувь — юбку-мини и высокие каблуки лучше отложить, если только это не ваш повседневный стиль. Лисовец поддержал австралийку, хотя и напомнил, что иногда женщине стоит потрудиться, чтобы создать о себе выгодное впечатление.

«Больше сдержанности, каблук можно небольшой. Но абсолютно верно, что женщине должно быть удобно. Хотя сама жизнь женщины — в семье, с детьми, с мужчиной — это как работа. И отправляясь на свидание, можно тоже чуть-чуть поработать [над собой], дабы произвести впечатление», — заметил собеседник НСН.

Лисовец: Каблук перестал быть признаком женской сексуальности Но главным правилом, на которое стоит обратить внимание, он назвал индивидуальный подход к своему визави на свидании. Если девушка сможет прочувствовать своего бойфренда, она сможет избежать большего количества ошибок при создании образа.

«Мы не можем сейчас всех чесать под одну гребёнку. Мужчины бывают разные, всё зависит от того, к какому мужчине вы идёте на свидание. Девушка должна чётко понимать, чем он занимается, посмотреть на его внешний вид. И тогда ошибок будет меньше. Одежда — это хитрость и способ обольщения в том числе. Конечно, к мужчине, который занимается творчеством и не особо уделяет внимания вещам, приходить в брендовой одежде и кичиться часами или каблуками, наверное, не стоит. Но приталенное платье ниже колена — это беспроигрышный вариант. Мужчина видит силуэт, а для него это самое привлекательное. Любой мужчина хочет видеть рядом с собой женственную девушку», — заключил Лисовец.

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Также он добавил, что не стоит на первом свидании выбирать яркие и броские вещи, которые могут отвлечь внимание собеседника. Сдержанность стоит соблюсти и при создании мейкапа, чтобы не произвести впечатление забывшей стереть грим актрисы.

«И ещё на первом свидании лучше избегать агрессивного принта: ромбовидного, геометрического, animal принта, дабы не показаться слишком нарядной или вызывающей. В дальнейшем можно будет. Но вначале лучше что-то однотонное, то, что не будет отвлекать от вас, ваших глаз, идей, разговора. И ни в коем случае не делать сильный макияж. Мне кажется, это большая ошибка, когда девушки отправляются на свидание, разукрашенные, как из цыганского театра», — подытожил стилист.