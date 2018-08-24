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Молодость и страсть! Винни Харлоу и Хейли Болдуин стали новыми иконами стиля Tommy Hilfiger
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Молодость и страсть! Винни Харлоу и Хейли Болдуин стали новыми иконами стиля Tommy Hilfiger 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Неповторимая модель Винни Харлоу со своей экзотической энергетикой и невеста Джастина Бибера голливудская звезда Хейли Болдуин — вот две главные иконы стиля, которыми восхищается поколение Z. Именно поэтому их выбрали для съемки в лукбуке новой капсульной коллекции Tommy Icons от Tommy Hilfiger.
Капсульная коллекция Tommy Icons — это сочетание непревзойденной классики и веяний современности. И в то же время — это вызов модному миру: повседневный гардероб перестает быть скучным, он завораживает. Гофрированные текстуры, свободный крой, контрастные детали, палитра теплых цветов — Tommy Icons переосмысливает классику и заставляет играть привычные нам образы новыми красками.
Традиционная куртка Tommy Hilfiger дополнилась меховым воротником, специально для надвигающихся осенних вечеров, логотип бренда сменился фирменным контрастным принтом. Классическая рубашка «Оксфорд» тоже видоизменилась: теперь она украшена минималистичной полоской «итака». Классический бушлат из овчины, трендовый бежевый тренч и двубортное пальто — это неоклассика, которая нужна новому поколению. Она отвечает всем модным тенденциям, но при этом выглядит органично как в повседневной жизни, так и в более расслабленной обстановке.
Tommy Hilfiger часто вдохновляется молодыми и талантливыми: сначала это был Дэвид Боуи, затем Бейонсе, а 2 года назад героиней капсульной коллекции бренда стала Джи Джи Хадид. Теперь все внимание перекинулось на Винни Харлоу и Хейли Болдуин. Известные по всему миру модели пропагандируют женственность, красоту и стиль — и это как раз-таки близко философии бренда.
После фееричного модного показа в Шанхае в сентябре коллекция уже будет доступна на сайте. Поклонники бренда могут не только приобрести себе полюбившиеся вещи, но и посмотреть на процесс создания коллекции.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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