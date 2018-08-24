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Выявлено преимущество мужских брюк над женскими
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Выявлено преимущество мужских брюк над женскими 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Карманы на большинстве женских брюк оказались намного меньше, чем на мужских. Об этом сообщает Metro со ссылкой на исследование, опубликованное на ресурсе The Pudding.
Эксперты сравнили 80 пар мужских и женских джинсов одного и того же размера марок Calvin Klein, Guess, H&M, J. Crew, Lee, Levi’s, Wrangler, Uniqlo и Ralph Lauren. Выяснилось, что на женских моделях карманы в среднем на 48 процентов меньше и на 6,5 процента уже, чем на мужских.
Таким образом, женская рука помещается целиком лишь в 10 процентов карманов рассмотренных женских брюк, в то время как мужская — во все карманы.
Кроме того, iPhone X поместился в женские карманы только 40 процентов производителей, а Samsung Galaxy — 20 процентов. Те же самые смартфоны с легкостью вошли в карманы практически всех мужских брюк (iPhone X — 100 процентов, Samsung Galaxy — 95 процентов).
В июне японская компания GU выбрала новое местоположение для кармана на мужских брюках. На сайте бренда появились бежевые штаны с белой накладкой, пришитой на уровне ширинки. По информации GU, которая является дочерней компанией фирмы Uniqlo, патч выполняет функции кармана, в который можно положить, например, ключи от квартиры.
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