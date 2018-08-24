В чем ходят учиться дети звезд в разных странах

Сейчас правила не такие строгие — в одних школах форму вообще отменили, в других просят родителей покупать детям платья и штаны с жилетами того или иного оттенка и фасона. Примерно так же обстоят дела и в других странах. Но совсем другое дело — частные школы. В них форма — знак элитарности заведения, символ древних традиций. И звездным родителям приходится это учитывать. Россия В российских частных школах на пиджаках, жилетках или рубашках непременно есть нашивка с эмблемой школы. Форма у детей одинакового цвета и кроя. В учебных заведениях придерживаются спокойных тонов в одежде, часто используют клетку. Девочки носят юбки-плиссе, жилетки и блузки. Мальчики — пиджаки, рубашки и классические брюки.

фото: instagram.com США 10-летние двойняшки Дженнифер Лопес чаще всего на домашнем обучении, но иногда актриса и певица все же отводит их в школу. Макс и Эмми вначале посещали обычную школу, но из-за повышенного внимания к детям их перевели в элитное учебное заведение. Поэтому теперь у них особенная форма: пиджаки с эмблемой. Детям разрешается выбирать юбки и брюки любых цветов.

Джей Ло провожает дочь Эмми в школу… фото: Broadimage/REX/FOTODOM.ru …а ее бойфренд Алекс Родригес помогает переходить дорогу Максу. фото: Broadimage/REX/FOTODOM.ru Дочки Сары Джессики Паркер любят ранцы поярче. фото: MediaPunch/REX/FOTODOM.ru А вот аксессуары, в том числе портфели, в частных школах могут быть любые — посмотрите, с какими веселыми рюкзаками идут в школу дочки Сары Джессики Паркер. Великобритания 8-летний сын теннисиста Бориса Беккера посещает частный пансион для мальчиков в Лондоне Thomas's Battersea, откуда выпустилось множество видных политиков. Среди одноклассников Амадеуса Беккера есть даже представители монаршей семьи. Цвет формы в этом учебном заведении может быть синим или зеленым. Верх у мальчиков на выбор: пиджак или пуловер с рубашкой, низ — шорты или брюки. Рекомендован галстук с эмблемой школы. Форму родители шьют на заказ или покупают готовую.

Фото: instagram/globallookpress.com Комментирует специалист — дизайнер одежды София Вершинина: — Форма помогает избежать соревновательности в одежде, дисциплинирует детей. И она может быть нескучной. В 2018 году в России даже в частных школах и гимназиях удивляют разнообразием моделей: пиджаки делают разных фасонов, блузки с кружевными манжетами и модными воротничками, плиссированные юбки в клетку, жилеты на пуговицах и молниях. Все, чтобы угодить требовательной молодежи. Школьная форма в таких заведениях и функциональна, и привлекательна, сшита из качественных натуральных материалов.

Но во Франции форма все равно более модная: у них допускаются джинсы и даже аксессуары — например, красивые пуговицы на пиджаках, жакетах и юбках.

А вот в Америке школьную форму носят только ученики престижных частных школ. В государственных школах единой формы нет (дети могут ходить на уроки просто в шортах и футболках), но иногда может присутствовать дресс-код.

Кстати, придумали школьную форму в Великобритании. Здесь и сейчас у каждой школы своя форма, а к ней прилагаются кепка или шляпа с логотипом и фирменный галстук.

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