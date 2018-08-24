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Новая коллекция Louis Vuitton: сумки мечты, которые войдут в модную историю
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Новая коллекция Louis Vuitton: сумки мечты, которые войдут в модную историю 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Мировые бренды снова и снова доказывают, что новое — это хорошо забытое старое. Недавно мы писали о легендарной сумке-седле, которую достал из архивов дом Dior, переделал и вновь пустил в продажу, а теперь представляем обновленный арсенал Louis Vuitton.
Французский бренд создал коллекцию сумок, кошельков, ботинок, сникерсов и приятных мелочей — визитниц, ключниц, брелоков. Аксессуары украшены инициалами бренда (привет логоманам), узнаваемыми коричнево-бежевыми монограммами, цветами и сердечками, причем в олдскульном стиле, отсылающем к далеким 80-м.
Название коллекция получила очевидное — Patches, или, выражаясь великим и могучим, «заплатки». Вещи уже доступны на официальном сайте и в Louis Vuitton и в фирменных бутиках. Оценим?
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