Новая коллекция бренда Portal: ботильоны, челси и сапоги, проверенные временем и лужами

Российский бренд Portal, созданный магазином Porta 9 в 2016 году, выпустил осенне-зимнюю коллекцию обуви — и в ней есть все, что вам нужно в новом сезоне. Полусапожки с «косами» в дополнение к кашемировому пальто, броги цвета индиго под широкие кюлоты, бархатные туфли на случай хорошей погоды и кожаные сапоги, в которых можно смело прыгать по лужам.

В отличие от многих российских брендов (среди которых так мало специализированных обувных) Portal держит приятно-адекватные цены. Замшевые ботфорты, сапоги со «змеиным» каблуком и ботинки на тракторной подошве из лукбука стоят от 5000 до 9000 рублей и продаются в магазине Porta 9 на Литейном проспекте, 59. А для тех, кто покупает обувь без примерки, работает сайт porta-l.com, где можно посмотреть весь ассортимент марки.