Как носить юбку в пол осенью: 3 способа

С наступлением первых холодов приходится задумываться о том, чтобы повседневная одежда была не только красивой и стильной, но и теплой. На помощь придут длинные юбки: благодаря им получится сохранить ноги в тепле, не пожертвовав при этом женственностью.

Как носить? Расскажем на примере героинь стритстайла.

Юбка в пол + сапоги-казаки + свободная куртка

Для этого случая подойдут юбки интересных расцветок или с необычными принтами. Куртка может быть джинсовой или кожаной, главное — чтобы она сидела на вас так свободно, будто снята с мужского плеча. Ну и казаки — идеальный способ добавить образу дерзости и уместной небрежности.

Юбка в пол + высокие сапоги + тренч

Тренч идеально будет сочетаться с элегантными юбками — однотонными или со сдержанным принтом. Сапоги с мягким голенищем станут отличным завершением образа: все вместе будет смотреться очень женственно.

Юбка в пол + ботильоны + удлиненный жакет / классическое пальто

Ботильоны идеально подходят к длинным юбкам. А если дополнить их союз строгим верхом — пальто или удлиненным жакетом, — то выйдет отличный образ, уместный для любого случая.