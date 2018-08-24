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Как носить юбку в пол осенью: 3 способа
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Как носить юбку в пол осенью: 3 способа 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
С наступлением первых холодов приходится задумываться о том, чтобы повседневная одежда была не только красивой и стильной, но и теплой. На помощь придут длинные юбки: благодаря им получится сохранить ноги в тепле, не пожертвовав при этом женственностью.
Как носить? Расскажем на примере героинь стритстайла.
Юбка в пол + сапоги-казаки + свободная куртка
Для этого случая подойдут юбки интересных расцветок или с необычными принтами. Куртка может быть джинсовой или кожаной, главное — чтобы она сидела на вас так свободно, будто снята с мужского плеча. Ну и казаки — идеальный способ добавить образу дерзости и уместной небрежности.
Юбка в пол + высокие сапоги + тренч
Тренч идеально будет сочетаться с элегантными юбками — однотонными или со сдержанным принтом. Сапоги с мягким голенищем станут отличным завершением образа: все вместе будет смотреться очень женственно.
Юбка в пол + ботильоны + удлиненный жакет / классическое пальто
Ботильоны идеально подходят к длинным юбкам. А если дополнить их союз строгим верхом — пальто или удлиненным жакетом, — то выйдет отличный образ, уместный для любого случая.
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