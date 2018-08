5 новых ароматов, чтобы лето не кончалось

Bvlgari Le Gemme Reali

Не отпускать лето лучше всего с особенным ароматом. Ищите своего фаворита в новой коллекции Bvlgari Le Gemme Reali. Трилогия ароматов вдохновлена символикой любимых самоцветов византийской императрицы Феодоры и, конечно же, путешествиями. Название самой коллекции переводится как «королевские драгоценные камни». В общем, искушенные фанаты парфюмерии, вы знаете, где искать свою новую страсть.

YSL Black Opium Click & Go YSL умеет удивлять — на этот раз бренд представил новый флакон Click and Go. Это удобный мини-формат с кисточкой аппликатором, который напоминает легендарный хайлайтер Touche Eclat. Флакон на 200 доз ароматом в форме инновационной гелевой текстуры станет идеальным спутником для тех, кто обожает путешествовать, да и просто всегда находится в движении. Сам аромат объединяет энергию черного кофе и нежные ноты белых цветов и обещает создать вокруг вас настоящее силовое поле. Готовьтесь.

Salvatore Ferragamo Signorina in Fiore

Знаменитый флакон аромата Signorina теперь представлен в новой флористической интерпретации, которая напоминает нам о весенне-летней коллекции Salvatore Ferragamo. Сам аромат — олицетворение летней поры: сорбет японской груши, гранат, цветы вишни, лепестки жасмина, мускус и сандал. Уже представили, да? К слову, дизайн флакона дополнен колпачком из розового золота. Уже в виш-листе.

Gucci Bloom Nettare Di Fiori

Продлить лето помогут сразу два аромата Gucci, которые продолжают знаменитый парфюм Алессандро Микеле Gucci Bloom: Nettare Di Fiori и Acqua Di Fiori. Среди общих нот — мускус, жасмин и тубероза, что по сути гарантия того, что поклонники цветочных ароматов оценят их по достоинству.

marc jacobs daisy love

Новое прочтение легендарного аромата Marc Jacobs Daisy. Среди любопытных аккордов — морошка, карамелизированная ежевика и влажная древесина. Аромат создан как воплощение абсолютно летнего визуального ряда: лучи палящего солнца сияют из голубого неба на поверхность океана. Что еще нужно для счастья, когда вот-вот наступит осень?