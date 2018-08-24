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Международный фестиваль шляп «Поля мира-2018» в Вятских Полянах
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Международный фестиваль шляп «Поля мира-2018» в Вятских Полянах 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В рамках этого фестиваля состоялись показы национальных костюмов разных стран мира. Дизайнеры и модельеры из Испании, Италии, Голландии, Беларуси, Японии, Вьетнама и других стран собрались на фестивале, чтобы продемонстрировать красоту и оригинальность головных уборов и нарядов разных народов мира. Затем мастерами за 3 часа была сшита огромная шляпа из разноцветного войлока. Высота этого арт-объекта составила 2 метра, а весит он 177 килограммов. Его собираются зарегистрировать в Книге рекордов России как самую большую шляпу в стране.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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