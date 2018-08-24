Бейонсе вводит в моду золотые серьги-пружинки

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Помните разноцветную игрушку-пружинку слинки из детства? В 90-е с ней ходили все самые модные девчонки, а единственный вопрос, который их волновал, — как распутать пружинки, если они вдруг случайно спутались! Так вот, не поверите, но такая же «спиралька» была и у Бейонсе! Поэтому как только она увидела серьги Y/Project такой же формы — сразу же их примерила. Находку Queen Be продемонстрировала во время посещения бродвейского шоу «Холодное сердце» вместе с дочерью Блю Айви. Серьги-пружинки отлично вписались в образ: дополнили костюм с шортами и сумку Оff-White ярко-розового цвета.

Серьги Y/Project, кстати, до сих пор доступны на официальном сайте марки, вот только стоят они $300 — намного дороже, нежели игрушка-пружинка из детства. Кстати, а может, просто взять слинки, которая до сих пор продается на Amazon за $3, и трансформировать в украшение, что скажете?

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