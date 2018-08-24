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Dolce & Gabbana украсил сумки сердцами
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Dolce & Gabbana украсил сумки сердцами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana представил линию сумок Devotion. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 августа.
Сумки на ремешке-цепочке с золотистым покрытием сшиты из натуральной кожи черного, белого или красного цвета с узорной простежкой. Аксессуар украшает металлическая застежка в форме обрамленного листьями сердца — одного из символов Dolce & Gabbana. Каждое сердце изготавливается вручную в традиционной технике из сплава бронзы и латуни, покрывается позолотой и украшается жемчужинами.
Летом 2018 года модный дом Dolce & Gabbana представил в России новую версию своей знаковой сумки Sicily. Сумка впервые выполнена из полупрозрачного каучука в розовом, сиреневом, зеленом, красном, сером, черном и других цветах. Сумка отделана декоративной строчкой. Она снабжена двумя короткими ручками и съемным плечевым ремнем из текстиля с кожаными деталями, подходящим по цвету к оттенку сумки. На клапане сумки размещена золотистая металлическая застежка-прямоугольник с логотипом.
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