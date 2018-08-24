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Ким Кардашьян выглядит сексуально в фуксии
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Ким Кардашьян выглядит сексуально в фуксии 

Sunmag 52 минуты назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Ким Кардашьян на каникулах в Майами одной из первых демонстрирует, как носить неон — самый модный тренд этой осени. Причем она не стала ограничиваться аксессуарами, а сыграла по-крупному: выбрала ярко-розовом боди Chanel. Благодаря цвету, ничем не уступающему вывеске в ночном клубе, Ким видно даже с берега, но она не обращает никакого внимания на папарацци — отдыхает на яхте с друзьями и детьми, 5-летней дочерью Норт и 2-летним сыном Сейнтом. «Я люблю носить вещи, в которых чувствую себя удобно и в то же время сексуально», — признается Ким в интервью.
И пусть боди Chanel полностью закрывает тело, мы все равно можем видеть результаты тренировок, которые Ким в последний год не прогуливала. Супруга Канье Уэста больше не допустит, чтобы папарацци поймали ее в неприглядном виде и выложили снимки в Сеть. «Я видела те ужасные фотографии, — сокрушалась Ким, когда фотографы подловили ее во время каникул в Мексике. — По состоянию здоровья я не занималась спортом около 12 недель из-за гинекологических операций. После этих неприятных публикаций я поняла, что мне нужно срочно начать приводить себя в форму». Браво, Ким! Результат налицо!
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