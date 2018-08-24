Журнал Vogue US отказался сотрудничать с моделями, которым нет 18 лет

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Модную индустрию снова трясет. И на этот раз эпицентром стал американский журнал Vogue, который сообщил о своем непростом решении отказаться от сотрудничества с моделями, которым не исполнилось 18 лет. Неожиданная позиция для издания, обложку которого всегда украшали юные девушки (вспомнить хотя бы 14-летнюю Брук Шилдс на обложке номера за февраль 1980-го!). Но редакция признает свои ошибки и обещает, что такого больше не повторится. «Мы не можем переписать наше прошлое, — заняли позицию в Vogue. — Но в наших силах позаботиться о будущем».

Так что 16-летней Кайе Гербер повезло, что она успела попасть на обложки французского и итальянского Vogue, потому что теперь, чтобы снова оказаться в ведущем модном глянце, ей придется подождать два года. Ее мама Синди Кроуфорд , кстати, дебютировала на обложке Vogue US в 1986 году, когда ей было 20 лет. Так что, возможно, все и к лучшему!

Возрастной ценз — не первая инициатива Vogue в этом году. Ранеее издание прекратило сотрудничество с фотографами Марио Тестино Брюсом Вебером , которых обвинили в сексуальных домогательствах. Кроме того, Vogue обещает организовать на съемках комнаты для переодевания и позволить девушкам самим решать, соглашаться ли им раздеваться во время фотосессии или же нет.

Несмотря на все это, модели по-прежнему остаются незащищенными. Так, в начале августа в суд поступил коллективный иск против известных модельных агентств, среди которых Next и Elite. Модели обвиняют агентства в том, что те строго контролируют их вес и не платят зарплату, а также предъявляют жестокие требования вроде сделать пластическую операцию по уменьшению бедер или бросить обычного парня, чтобы встречаться со звездой.

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