Елена Перминова продемонстрировала модный образ с джинсами с высокой посадкой

Модель Елена Перминова известна своим безупречным вкусом — звезда одинаково потрясающе выглядит и на светских вечеринках, и в обыденной жизни. Да и у кого взять на заметку актуальные образы, если не у знаменитых модниц? И на днях Елена наглядно продемонстрировала, как составить стильный casual look с джинсами с высокой посадкой.

Джинсы с высокой талией — тренд 90-х, который неизменно возвращается в моду. Высокую посадку могут иметь различные модели, при этом особенность их кроя позволяет сделать красивый акцент на талии и подчеркнуть изгибы фигуры. Однако для достижения желаемого эффекта необходимо заправлять кофточки и майки в джинсы, можно даже частично — лишь бы было видно их завышенную талию.

Примечательно, что верх может быть любым, главное его правило — простота. Это касается как кроя одежды, так и ее расцветки. Елена Перминова, к примеру, выбрала изящный топ с необычной отделкой горловины, а завершила образ стильная сумка-авоська, которая с успехом подчеркивает креативность и неординарность своей хозяйки весь этот сезон. Носить свой комплект звезда предлагает в нежаркое лето и начале осени, и, как уверяет модель, в подобном наряде солнечное настроение не сумеют испортить даже приближающиеся холода.

Впрочем, задуматься над своим осенним гардеробом стоит уже сейчас. Звездный дизайнеры уверены, что в моде будет яркость и неординарность, а потому броские неоновые расцветки нарядов только приветствуются.