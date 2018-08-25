Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своих лет

Когда дело касается возраста, важно сделать так, чтобы наш выбор одежды, а соответственно — стиля, играл нам на руку, и ни в коем случае не подчеркивал возможные недостатки, и уж точно не добавлял пару десятков лишних лет.

Ваш гардероб — синоним слов стабильность и безопасность. Предпочтения в одежде у вас не меняются годами, а количество нейтральных свитеров и костюмов перевалило за тысячу. Вы не следите за модой, не обращаете внимание на тренды и всегда предпочтете очередной скучный джемпер любой яркой юбке или платью. Если узнали себя, то у нас плохие новости — подобная приверженность традициям сильно бьет по внешнему виду и визуально добавляет возраст. Начинать свой модный путь сложно, но всегда можно прибегнуть к помощи стилистов или занятьсяизучением модных журналов, чтобы добавить в свой образ свежести и красок.

Обратная сторона медали — чрезвычайное старание в погоне за молодостью. Скупив все модные журналы, и отследив все тенденции вряд ли стоит нестись в магазин за леопардовой юбкой, неоновым платьем или бархатным костюмом. Проблема в том, что не каждый тренд может подойти, наоборот, может сделать васпохожей на молодящуюся бабушку. Модный риск и эксперименты — это, безусловно, похвально, но не стоит забывать про классическую одежду, которая в сочетании с модными аксессуарами сможет подчеркнуть ваши достоинства.

Сочетание разных стилей, цветов или принтов добавляет к образу свежести и повышает модный градус в том случае, если не перебарщивать. Увлекшись эклектикой, есть риск перегрузить свой аутфит и тем самым добавить себе несколько лет. К миксованию одежды, в принципе, стоит подойти серьезно и основательно, особенно, если вы в этом деле новичок. Подобные образы стоит заготовить заранее, чтобы утром не носится перед уходом на работу надевая горох, клетку и питона одновременно. Правильный подход обеспечит не только модный образ, но и добавит уверенности в себе.

Оправу для очков вы выбрали еще с родителями в школе, когда зрение стало стремительно падать до критической отметки и одноклассники превратились в размытые пятна. Время идет, одно десятилетие сменяет другое, а вы до сих пор ходите в очках привычной формы, порой даже не подозревая, что они, полностью завладев вашим лицом, ужасно вас старят. Нет, не стоит вестись на очередные актуальные тенденции, которые проникли даже в мир очков, и сломя голову бежать за оправой в стиле «кошачий глаз». Идеальная оправа должна выступать в паре с чертами вашего лица, не портить их и выглядеть очень естественно.

Подходя к выбору обуви, вы всегда следуете двум правилам:удобство и практичность. Безликие, но такие любимые и комфортные туфли, стали вашими верными спутниками, которые надеваются по любому случаю? Должны отметить, что они наверняка уже выглядят устарело и неуклюже. Даже если остальной ваш образ вполне следует всем представлениям о моде, то такая обувь точно будет привлекать к себе внимание ипортить общее впечатление. Справиться с этой проблемой довольно легко, потребуется всего лишь найти золотую середину между стилем и удобством. Времена тотального дефицита остались позади, поэтому не составит труда найти в обувном магазине туфли, которые оснащены всеми вспомогательными средствами для комфорта.