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Минус пару лет: Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своего возраста
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Минус пару лет: Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своего возраста 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Когда дело касается возраста, важно сделать так, чтобы наш выбор одежды, а соответственно — стиля, играл нам на руку, и ни в коем случае не подчеркивал возможные недостатки, и уж точно не добавлял пару десятков лишних лет. Минус пару лет: Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своего возрастаВаш гардероб — синоним слов стабильность и безопасность. Предпочтения
в одежде у вас не меняются годами, а количество нейтральных свитеров и костюмов
перевалило за тысячу. Вы не следите за модой, не обращаете внимание на тренды и  всегда предпочтете очередной скучный джемпер любой яркой юбке или платью. Если
узнали себя, то у нас плохие новости — подобная приверженность традициям сильно
бьет по внешнему виду и визуально добавляет возраст. Начинать свой
модный путь сложно, но всегда можно прибегнуть к помощи стилистов или заняться
изучением модных журналов, чтобы добавить в свой образ свежести и красок.
Обратная сторона медали — чрезвычайное старание в погоне за  молодостью. Скупив все модные журналы, и отследив все тенденции вряд ли стоит нестись
в магазин за леопардовой юбкой, неоновым платьем или бархатным костюмом.
Проблема в том, что не каждый тренд может подойти, наоборот, может сделать вас  похожей на молодящуюся бабушку. Модный риск и эксперименты — это, безусловно,
похвально, но не стоит забывать про классическую одежду, которая в сочетании с модными аксессуарами сможет подчеркнуть ваши достоинства.
Сочетание разных стилей, цветов или принтов добавляет к  образу свежести и повышает модный градус в том случае, если не перебарщивать. Увлекшись
эклектикой, есть риск перегрузить свой аутфит и тем самым добавить себе несколько лет. К миксованию одежды, в принципе, стоит подойти серьезно и  основательно, особенно, если вы в этом деле новичок. Подобные образы стоит
заготовить заранее, чтобы утром не носится перед уходом на работу надевая горох,
клетку и питона одновременно. Правильный подход обеспечит не только модный
образ, но и добавит уверенности в себе.
Оправу для очков вы выбрали еще с родителями в школе, когда
зрение стало стремительно падать до критической отметки и одноклассники
превратились в размытые пятна. Время идет, одно десятилетие сменяет другое, а  вы до сих пор ходите в очках привычной формы, порой даже не подозревая, что они,
полностью завладев вашим лицом, ужасно вас старят. Нет, не стоит вестись на  очередные актуальные тенденции, которые проникли даже в мир очков, и сломя
голову бежать за оправой в стиле «кошачий глаз». Идеальная оправа должна выступать
в паре с чертами вашего лица, не портить их и выглядеть очень естественно.
Подходя к выбору обуви, вы всегда следуете двум правилам:
удобство и практичность. Безликие, но такие любимые и комфортные туфли, стали
вашими верными спутниками, которые надеваются по любому случаю? Должны отметить, что они наверняка уже выглядят устарело и неуклюже. Даже если остальной ваш образ вполне следует всем
представлениям о моде, то такая обувь точно будет привлекать к себе внимание и  портить общее впечатление. Справиться с этой проблемой довольно легко, потребуется всего лишь найти золотую середину между стилем и удобством. Времена тотального
дефицита остались позади, поэтому не составит труда найти в обувном магазине туфли, которые оснащены всеми вспомогательными средствами для комфорта. Читайте также: Модные тенденции: какой каблук будет популярным этой осенью Модные тренды: 25 модных вещей из твида, которые вам понравятся
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