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«Лион» презентовал третью форму на сезон
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«Лион» презентовал третью форму на сезон
Спорт-Экспресс
2 часа назад
Женский форум
Комплект выполнен в оранжевом цвете.
Напомним, в прошлом сезоне третий комплект «ткачей» было черного цвета.
Le nouveau maillot Third 2018-19 de l'@OL. #HereToCreate pic.twitter.com/iq4mqGNJ3x
— adidas France (@adidasFR) 24 августа 2018 г.
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