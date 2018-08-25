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В крупном супермаркете Челябинска нашли опасную школьную форму
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В крупном супермаркете Челябинска нашли опасную школьную форму 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинские общественники обнаружили вредную для здоровья школьную форму.
Её продавали в одном из крупных супермаркетов центре города, где представлено около 300 наименований одежды. Несоответствующая требованиям рубашка висела в одном ряду с сертифицированной. В ней оказалось 70 процентов синтетики, и только 30 — хлопка, хотя должно быть с точностью до наоборот.
По словам активистов «Народного контроля», по ГОСТу в школьных рубашках и блузках должно быть не менее 70 процентов натуральных материалов. А в костюмах и сарафанах — 30. Под определённые стандарты попадает даже устойчивость цвета того или иного изделия.
«В ГОСТе есть исключения для одежды, которая рассчитана не на повседневную носку, а на какие-то разовые мероприятия, вроде детских праздников. На неё стандарты по содержанию натуральных тканей не распространяются. Этой уловкой пользуются некоторое недобросовестные производители, внося повседневную детскую одежду в категорию «форменной», — рассказал координатор проекта Вадим Воробей.
Все свои замечания народные контролеры направят в Роспотребнадзор, специалисты которого будут штрафовать нерадивых продавцов.
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