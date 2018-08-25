Куртка вместо платья: Кендалл Дженнер в кожаном тотал-луке

Новый выход модели намекает: пора заимствовать модные вещи из гардеробов не только наших мам, но и пап. Вспомните: наверняка у вашего отца есть фотография из 90-х в похожей объемной куртке с заостренным воротником. Сейчас самое время ее достать и носить всю осень с ботильонами на высоком каблуке, как Кендалл. Пусть вас не смущает их расцветка: во-первых, сочетать черный с коричневым — давно не признак дурного вкуса, во-вторых, змеиная расцветка в этом сезоне не менее популярна у дизайнеров, чем леопард, а в-третьих, квадратный мысок — абсолютный хит последних коллекций.