Кто самый стильный в популярной Boys-банде Bulletproof Boy Scouts (BTS)

Когда несколько симпатичных и талантливых парней объединяются в одну команду и создают собственный проект, то успех гарантирован. Корейская группа BTS завоевывает небывалую популярность во всем мире. В ее состав входят 7 классных парней: Рэп Монстр, Джин, Шуга, Джейл Хоуп, Пак Чимин, Ви и Чонгук. Сегодня мы решили разобрать стиль каждого парня в группе и определить, кто же самый стильный. STARCAST update♡ BTS Behind the scenes♡ — __________ #RapMonster #Namjoon #KimNamjoon #Bangtan #BTS #남준 #김남준 #랩몬스터 #랩몬 #방탄소년단 #WINGS #RiseMoreRM ♡

Публикация от Rap Monster (@risemore_rm) Фев 19 2017 в 10:54 PST Рэп Монстр — главный рэпер в группе. Он не только отлично читает рэп, но и умеет подобрать себе модные образы. В повседневной жизни парень предпочитает штаны с классической рубашкой, но для того чтобы добавить «изюминку» к своему образу, певец использует аксессуары, будь это кепка или маска на лицо. Если говорить про сценические наряды, то тут Рэп Монстр подходит серьезно. На красных дорожках артист часто демонстрирует свою любовь к классическим брючным костюмам, причем они могут быть как бархатные, так и кремового цвета. А вот на сцене он выбирает удобные наряды, обычно это футболка с принтом и яркие кеды. Публикация от BTS JIN 김석진 (@jin.bts) Май 7 2017 в 11:03 PDT Джин является ведущим вокалистом в BTS, также он самый старший в группе, это и отражается в его одежде. Он очень любит пальто длинного кроя и круглые прозрачные очки. Во время выступлений парень предпочитает кожаную или джинсовую куртку с вышивкой. В общем, просто и со стилем. ; thx bangkok! —

Публикация от BTS SUGA 슈가 (@yoongibts) Апр 23 2017 в 11:02 PDT А вот в отличие от своих коллег, Шуга любит дерзкие образы, никакой милоты! Военные бомберы, кепка и рваные кеды — так можно описать стиль артиста. В обычной жизни парень любит повязки на голову и безразмерные толстовки — удобно и практично. Annyeong! 💙 _ #Jhope #BTS #selca

Публикация от J-HOPE BTS | 정 호석 (@jhopebts) Май 11 2017 в 7:26 PDT Стиль Джей Хоупа выделяется из толпы. Яркие пиджаки, рваные джинсы, кепки с заячьими ушами и клетчатые рубашки — все это в стиле Южной Кореи. В каждом его наряде присутствует юмор, будто неприличная надпись на майке или милый бантик на голове. 170521 Jimins twitter update TRANS «Byul-yi #JIMIN » ㅡ (T/N: Likely the name of the dog. It means ‘star’) OMG HE’S SO FREAKING CUTE I CAN’T HANDLE IT😭😭😭😍😍💘 #jimin#bts#bangtan#parkjimin#지민 Публикация от 박지민❤ (@jimin_bts) Май 21 2017 в 2:57 PDT Рыжеволосый Пак Чимин отличается от своих коллег, тем что он любит яркие штаны: красные или зеленые. Несмотря на это, артист сочетает в своих нарядах не больше трех цветов, все выглядит сдержанно и не пошло. Нам нравится! TAEHYUNG 161226 SAF Red Carpet

Публикация от TAEHYUNG (@kingtaehyung) Дек 26 2016 в 8:06 PST Самый загадочный участник группы — Ви. Он единственный, кто предпочитает классический стиль и на сцене и в обычной жизни. Его редко можно встретить в ярких нарядах, его любимые цвета в одежде — черный и белый. Такой сдержанный стиль выделяет Ви из группы, но нам это только симпотизирует. damn jungkook😭😭😭😭 #jungkook

Публикация от JUNGKOOK (@jungkookbts) Май 15 2017 в 8:26 PDT Самый младший участник группы— Чонгук. Многие фанаты утверждают, что он косит под Бибера, так как певец также предпочитает носить низко опущенные штаны и милую шапочку на голову. Но в последнее время образ «плохого школьника» сменился на более мужественный и взрослый. Чонгук добавил в свой гардероб белые классические рубашки и черные брюки. Что же будет дальше? Halo 2017

Публикация от BTS (@thebangtanboys) Дек 31 2016 в 8:49 PST Подводя итог, можно сказать, что каждый участник из мальчишечьей группы BTS имеет определенный стиль и трудно выделить кого-то отдельно. Как говорится на вкус и цвет…. Чей стиль тебе нравится больше? Пиши в комментариях. А выбор нашей редакции — Чонгук.