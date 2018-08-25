Ткани, которые изменили мир

Лишившись шкуры, человек тысячи лет находился в поисках защиты от безжалостных условий дикой природы. Роль новой шкуры взяла на себя одежда — история костюма вполне может стать новой главой в модификации человека разумного. Изобретение разных тканей становилось точкой отсчета нового времени, в котором люди становились более подготовленными к испытанию погодой. Шерсть

Появление шерсти стало хронологически первой попыткой людей отказаться от шкур животных в пользу другого, более сложного материала для одежды. По сути, первые шерстяные изделия представляли собой свалянные до плотного состояния волосы диких животных. Позднее, к этому добавились технологии прядения и ткацкие станки, которые стали базовыми инструментами в освоении людьми разных материалов. Хлопок

Хлопок стал первым промышленным сырьем для ткани в истории. Впервые в Старом Свете хлопок начал культивироваться 7000 лет назад представителями цивилизации, находившейся в долине Инда — древними шумерами и их ближайшими родственниками. Из хлопка они делали простейшую грубую ткань, которая по мере развития общества становилась все деликатнее. К этому добавлялись новые способы окраски тканей, что коренным образом изменило внешний вид людей. В обществе появилась дифференциация одежды — этот момент историки считают крайне важной точкой в социальной эволюции человечества. Шелк

Шелк — органическая материя, которая произвела переворот в отношении человека к одежде. Впервые, тонкая и прочная материя позволяла шить одежду невиданной сложности — с рукавами, регланами и другими технологическими изысками. По легенде, тайной изготовления шелка Китай обязан жене Желтого императора, мифического основателя китайского государства. Самый древний кокон шелкопряда был найден в неолитическом поселении в провинции Шаньси, а фрагменты шелковой ткани встречаются в захоронениях возрастом в три тысячи лет. Одежда из шелка также впервые стала символом статуса и положения в обществе. Чем тоньше была выделка материи и затейливее крой, тем дороже стоил такой костюм. Да и сам способ добывания натурального шелка вполне отвечает законам премиум-сегмента: нити производят шелкопряды — крайне нежные и деликатные насекомые, которые не станут жить в неподходящих условиях. Бархат

Бархат — изначально шелковая, а затем хлопчатобумажная и шер­стяная ткань с густым ворсом на лицевой стороне. Изобретение бархата приписывают ткачам древней Индии. В Средние века бархатные ткани стоили очень дорого — их ценили на­равне с ювелирными изделиями. Из них шили одеяния высших иерархов церкви, церемониальные и праздничные наряды венценосцев и придворной знати. Ими украшали замки и со­боры, их дарили в храмы и монастыри. Бархатные одеяния и покрывала расшивали золотом и серебром, жемчугом и дра­гоценными камнями. Деним

Деним — грубая, жесткая и плотная хлопковая материя, из которой Леви Страусс сшил первые классические джинсы. Впервые появившись во Франции, деним лег в основу культа джинсов. Отрицать то, что джинсы стали чем-то большим, чем просто одежда, сегодня не станет никто. При этом сама ткань не подверглась эволюционным изменениям, напротив, сырой и грубый деним образца 19-го века сегодня стоит дороже других и особенно ценится поклонниками стиля. Трикотаж

Трикотаж — способ производства ткани, структура которой представляет соединенные между собой петли, в отличие от ткани, которая образована в результате взаимного переплетения двух систем нитей. Новый способ плетения стал настолько революционным, что лег в основу сотен разновидностей трикотажа с самым разным происхождением самих нитей. Такая конструкция открыла новые возможности в износостойкости и эластичности ткани. Именно поэтому появление трикотажа можно назвать признаком начала новой технологической эпохи. Флис

Флис — синтетическое трикотажное полотно из полиэстера для изготовления теплой одежды. Материал изобретен в 1979 году и стал первым удачным опытом использования полностью синтетической ткани для одежды для низких температур. Флис произвел переворот в мире туристической одежды — впервые в истории материал весил ничтожно мало, при том, что мог сохранять тепло даже в полностью намокшем виде. Сегодня на базе флиса шьется огромное количество одежды под самыми разными торговыми марками. Мембрана

Гигроскопичная ткань, способная выпускать и впускать воздух, но при этом оставаться непромокаемой, была несбыточной мечтой человечества на протяжении многих сотен лет, однако только последние технологические прорывы смогли сделать появление такой ткани возможным. Мембранная ткань состоит из нескольких слоев: верхний износостойкий слой, нижний мягкий слой, а между ними несколько защитных слоев ткани и мембрана. Такая конструкция, при всей легкости, способна стать серьезной защитой в экстремальных погодных условиях. Мембранные ткани используются для пошива одежды для туристов и спортсменов, то есть для тех условий, в которых свойств традиционных материалов явно недостаточно.