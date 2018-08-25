Полина Гагарина поддалась моде на оверсайз

31-летняя Полина Гагарина в силу своей профессии обязана следовать моде, и на днях ее гардероб пополнился розовым худи размера оверсайз. Учитывая хрупкую комплекцию звезды, ультрамодный наряд лишь еще больше акцентировал внимание на ее стройной фигуре, а из-под слишком длинных рукавов худи не были видны даже кончики пальцев.

Уличная мода больших городов неуклонно диктует моду оверсайз, и одна за другой девушки выходят на улицы в толстовках и куртках самых разных стилей и неизменно больших размеров. Ярой поклонницей такого стиля на просторах шоу-бизнеса считается знаменитая американская певица Рианна, чьи объемные вещи неизменно привлекают внимание публики, которая удивляется самому существованию таких гигантских курток и пуховиков. Ну а среди знаменитостей отечественной эстрады приобрести объемную вещь решилась певица Полина Гагарина, продемонстрировав всем обновку своего звездного гардероба.

Звезда присела на ступеньки в розовом худи явно большого размера. Длинные рукава, широкий низ — поклонникам было непривычно видеть всегда утонченную Полину в таком образе, поскольку ранее артистка душой и телом тяготела к платьям-ночнушкам или облегающим моделям вечерних нарядов, которые подчеркивали ее стройную фигуру, упорным трудом в спортзале избавленную от каких бы то ни было лишних килограммов.

К слову о модных тенденциях приближающейся осени — многие дизайнеры уверены, что стиль оверсайз благодаря своему уюту и комфорту все так же будет занимать лидирующие позиции, так что смело можно обновлять теплые и уютные вязаные свитера. Ну а настроение добавят яркие и сочные неоновые цвета.