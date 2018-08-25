Wanted: коллекция для «невидимого» макияжа Neo Nude, Giorgio Armani 

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — пудра, похожая на обволакивающую вуаль, жидкое средство для деликатного контуринга, румяна на водной основе, хайлайтер цвета шампанского, выглядящий как жидкий шелк, и смягчающий бальзам для губ с маслом каперсов.
«Я думаю, что макияж — это индивидуальный выбор каждой, время, когда все ориентировались на тренды, прошло». Именно этой фразой Линда Кантелло, международный визажист марки Giorgio Armani Beauty отвечает на наш вопрос, какой мейк будет в моде этой осенью. Натуральный макияж, или, как его еще называют, макияж «без макияжа», будет актуален всегда. В новой коллекции Neo Nude как раз есть все, чтобы его создать: средства для идеального тона для щек и губ.
Компактная пудра Neo Nude Fusion Powder
Neo Nude Fusion Powder — это не типичная порошкообразная пудра. Ее инновационную текстуру эксперты разрабатывали ни много ни мало десять (!) лет. Секрет невесомой, как облако, пудры заключается в новом составе, обработанном с помощью так называемой памяти воды. В процессе изготовления вода из пудры испаряется, и остается только порошкообразная текстура. Однако при контакте с влагой, содержащейся в коже, происходит обратный процесс: порошок снова превращается в нежную обволакивающую вуаль, которая сливается с кожей.
Средство для контуринга Neo Nude A-Contour
Если вы из тех, кто боится переборщить с бронзирующим средством (чтобы не выглядеть как Донателла Версаче), то вам стоит обратить внимание на жидкое средство для контурирования A-Contour. Формула на водной основе позволяет легко нанести продукт и растушевать его пальцами, без использования всевозможных кистей. Новинка вышла в двух холодных коричневых оттенках (никакой желтизны!).
Румяна Neo Nude A-Blush
Подобно A-Contour, A-Blush имеет водную основу и мгновенно сливается с кожей, смягчая и увлажняя ее, а также одновременно добавляя сияния, прямо как у Кейт Бланшетт на премьере фильма «8 подруг Оушена» в Лондоне. В палитре пять оттенков — от светлого до темно-розового, включая ярко-оранжевый (наш любимый).
Хайлайтер Neo Nude A-Highlight
Слегка подчеркнуть сияние кожи поможет хайлайтер светло-розового или нежного оттенка цвета шампанского (визажисты марки советуют смешать его с персиковыми румянами, чтобы получить более теплый оттенок). Средство поистине многофункциональное: его смело можно наносить на веки — получится модный эффект gym skin. Кстати, средство для контуринга тоже можно использовать для макияжа глаз — подчеркнет глубину взгляда.
Бальзам для губ Ectasy Balm
В его составе — масло каперсов с антиоксидантными свойствами, которое отвечает за увлажнение и питание. Бальзам придает губам блеск и при этом ухаживает за ними в течение дня.
Средство представлено в трех натуральных оттенках: светло-розовом, насыщенном розовом и сливовом. В составе — питательные масла каперсов, которые увлажняют и питают кожу. Представители бренда уверяют: бальзам усилит ваш натуральный цвет губ, придаст им дополнительный объем и продержится невероятно долго, около восьми часов. Но вот насчет стойкости создатели погорячились…
Ориентировочные цены
Компактная пудра — 4 800 рублей.
Бальзам для губ — 3 100 рублей.
Жидкие румяна — 2 885 рублей.
Хайлайтер — 2 885 рублей.
Средство для контуринга — 2 885 рублей.