Виктория Дайнеко испортила образ одной неудачной деталью

ЗВЕЗДНЫЙ СТИЛЬ «Выглядит нелепо»: Кристина Орбакайте появилась на вечеринке в странном образе Виктория Дайнеко выбрала для выхода в свет брючный костюм белого цвета, кроп-топ и бежевые лодочки, собрав все тренды сезона в одном наряде. Казалось бы, где здесь можно ошибиться? Расскажет наш эксперт по моде. Комментарий эксперта: Наталья Мецман, стилист, эксперт в системе стилевых типов внешности

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— Виктория решила выбрать мягкий женственный комплект и все бы ничего, и кудри накрутила, и улыбка на миллион. Но этот пиджак… выглядит неопрятным, мятым, как будто Вика сняла его с чужого плеча и надела наспех. Намного элегантнее здесь смотрелся бы укороченный жакет с подчеркнутой линией талии и точно по фигуре.