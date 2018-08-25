Неожиданно: Ким Кардашьян устроила скромную фотосессию

37-летняя Ким Кардашьян — одна из самых известных представительниц западного шоу-бизнеса. Яркая и харизматичная женщина прославилась на весь мир не только участием в одном из самых популярных телешоу, но и параметрами своего тела. Она привыкла впечатлять общественность, что ей удалось сделать, примерив весьма сдержанный образ.

Какой только не помнят Ким Кардашьян…. Она была и блондинкой, и розововолосой, раздевалась перед камерой, принимала участие в откровенных фотосессиях, а недавно неожиданно устроила скромную. Невероятно, но факт — знаменитость не стала оголяться и не примеряла вызывающую одежду, наоборот — позировала в платьях винтажного стиля.

Известная светская львица часто удивляет своей эпатажностью, но на страницах журнала CR Fashion Book она выглядит как истинная леди. Ким облачилась в декольтированное платье на шнуровке. По мнению многочисленных подписчиков Кардашьян, сочетание красных и розовых оттенков очень идет жгучей брюнетке с выдающимися формами. Она также примерила довольно закрытое платье в бело-черных тонах, дополнив образ аккуратной прической.

В этом месяце сестра селебрити Кайли Дженнер отметила совершеннолетие, которое в США наступает в возрасте 21 года. На праздник все семейство Кардашьян выбрало довольно открытые наряды. А 37-летняя Ким появилась в коротком мини-платье розового цвета, которое не оставило простора для фантазии.