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Неожиданно: Ким Кардашьян устроила скромную фотосессию
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Неожиданно: Ким Кардашьян устроила скромную фотосессию 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
37-летняя Ким Кардашьян — одна из самых известных представительниц западного шоу-бизнеса. Яркая и харизматичная женщина прославилась на весь мир не только участием в одном из самых популярных телешоу, но и параметрами своего тела. Она привыкла впечатлять общественность, что ей удалось сделать, примерив весьма сдержанный образ.
Какой только не помнят Ким Кардашьян…. Она была и блондинкой, и розововолосой, раздевалась перед камерой, принимала участие в откровенных фотосессиях, а недавно неожиданно устроила скромную. Невероятно, но факт — знаменитость не стала оголяться и не примеряла вызывающую одежду, наоборот — позировала в платьях винтажного стиля.
Известная светская львица часто удивляет своей эпатажностью, но на страницах журнала CR Fashion Book она выглядит как истинная леди. Ким облачилась в декольтированное платье на шнуровке. По мнению многочисленных подписчиков Кардашьян, сочетание красных и розовых оттенков очень идет жгучей брюнетке с выдающимися формами. Она также примерила довольно закрытое платье в бело-черных тонах, дополнив образ аккуратной прической.
В этом месяце сестра селебрити Кайли Дженнер отметила совершеннолетие, которое в США наступает в возрасте 21 года. На праздник все семейство Кардашьян выбрало довольно открытые наряды. А 37-летняя Ким появилась в коротком мини-платье розового цвета, которое не оставило простора для фантазии.
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