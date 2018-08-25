Это нужно видеть: новые туфли Balenciaga

Когда речь заходит об обуви, Balenciaga настоящие гении — их кроссовки Triple S и мюли с острым носом сейчас не сплагиатил только ленивый. Правда, порой они решаются и на сумасшедшие эксперименты: все мы помним их коллаборацию бренда с Crocs.

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На этот раз Balenciaga выпустили квадратные мюли красного цвета, а в Сети их сравнили с упаковкой картошки фри из McDonald’s! И стоят они 545 фунтов (46 870 рублей). «Зачем тратить деньги на Balenciaga, когда у меня McDonald’s за углом дома?» — пишут в комментариях.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-nuzhno-videt-novye-tufli-balenciaga/