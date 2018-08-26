Яркие купальники, сияющие платья и не только: в чем звезды зажигали на летних вечеринках — изучаем по Instagram

«Лето — маленькая жизнь» — именно так хочется говорить про это время года. Сезон отпусков поистине прекрасен: есть возможность перевести дух после долгих рабочих месяцев и побыть с самыми близкими людьми. It girls, знаменитости и модели этим летом тоже нашли время в своем загруженном рабочем расписании для отдыха на лучших побережьях земного шара и успели заглянуть на шумные и веселые вечеринки. WMJ.ru собрал самые солнечные и зажигательные образы звезд из Instagram.

Одной из нашумевших вечеринок этого лета стало празднование дня рождения самой высокооплачиваемой звезды Instagram этого года Кайли Дженнер. Отмечать свое совершеннолетие юная знаменитость решила в западном Голливуде, в фешенебельном ресторане Delilah. Поздравить самую младшую сестричку с 21-м днем рождения приехало все звездное семейство Кардашьян. Для вечеринки именинница кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в платиновый блонд.

Появилась на своем празднике Кайли в ярко-розовом мини-платье из сатина и туфлях-лодочках в тон. Вторым нарядом послужил комбинезон из страз того же розового цвета и бархатные туфли Christian Louboutin.

Бессменная Черная Пантера Наоми Кэмпбелл весь год трудилась не покладая рук: бесконечные фотосессии, шумные вечеринки и торжественные приемы, многочасовые перелеты из одной точки планеты в другую — все это составляло привычный график топ-модели в течение рабочего сезона. И вот в августе, когда вся модная индустрия затихла, чтобы взять перерыв перед началом нового сезона, Наоми со своими близкими друзьями отправилась в роскошный круиз на юг Франции, оповестив об этом подписчиков в Instagram.

Она выставила в своем аккаунте фото в купальном костюме черного цвета, обыграв его чалмой в тон и многочисленными ювелирными украшениями на шее, кистях рук и даже щиколотках. Несмотря на расслабленную обстановку и, казалось бы, не обязывающую к нарядам атмосферу отдыха, Наоми Кэмпбелл, как всегда, на высоте!

А вот коллега Наоми по цеху Ирина Шейк , напротив, этим летом решила отдалиться от гламурных курортов и улетела отдыхать на экзотические безлюдные острова в компании самых близких людей. Однако про вечеринки молодая мама не забыла!

Топ-модель была замечена на Ибице в компании известного дизайнера Рикардо Тиши. Вместе они посетили вечеринку MetalMania, на которой все гости отдыхали и веселились в одежде металлических фактур и оттенков. Среди тех, кто был замечен на этом мероприятии, оказались Пэрис Хилтон Наташа Поли , Кьяра Ферраньи и многие другие.

Листай галерею и оценивай летние образы звезд!

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Текст:Дмитрий Полухин

Фото:Instagram