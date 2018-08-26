Ирина Шейк снялась для обложки испанского Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк снова покорила поклонников новым образом. Знаменитая красавица снялась для обложки испанского Vogue, представ на глянцевых страницах издания в необычном для себя стиле. Короткие волосы, британская элегантность и ретромотивы — вот главные ориентиры минувшего фотосета.

Ирина Шейк по праву заслуживает восхищения поклонников по всему миру, которое те не скупятся ей дарить. Модель не только является отличной матерью для годовалой дочери Леи, но и с блеском реализовывает себя в карьере, принимая участие в различных фэшн-проектах.

К слову, супруга Брэдли Купера является не только моделью, она также пробует свои силы и на дизайнерском поприще. На днях Ирина презентовала свое первое детище — элегантную сумочку, созданную совместно с французским брендом аксессуаров The Kooples.

Но не забывает Ирина и о своей основной работе — радовать мир красотой с обложек модных журналов. Новая фотосессия для испанского издания легендарного Vogue получилась невероятно атмосферной и яркой. На снимках Шейк позирует в широкополой шляпе, кожаных перчатках и ретроплатьях.

Сдержанные и элегантные, забавные и непосредственные, броские и сексуальные — это все образы, которые Шейк умело продемонстрировала перед объективом фотокамеры. На каждом из снимков женщина выглядит так будто она сошла с телеэкрана, транслирующего старый голливудский фильм. Невероятное умение.

Стоит отметить, что короткая стрижка Ирины, которая давеча сильно расстроила ее поклонников, при умелой укладке выглядит довольно приятно, гармонично дополняя ретростиль новой съемки.