Ещё
Ирина Шейк снялась для обложки испанского Vogue
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ирина Шейк снялась для обложки испанского Vogue 

Eva.ru 39 минут назад
Фото: Eva.ru
Российская супермодель Ирина Шейк снова покорила поклонников новым образом. Знаменитая красавица снялась для обложки испанского Vogue, представ на глянцевых страницах издания в необычном для себя стиле. Короткие волосы, британская элегантность и ретромотивы — вот главные ориентиры минувшего фотосета.
Ирина Шейк по праву заслуживает восхищения поклонников по всему миру, которое те не скупятся ей дарить. Модель не только является отличной матерью для годовалой дочери Леи, но и с блеском реализовывает себя в карьере, принимая участие в различных фэшн-проектах.
К слову, супруга Брэдли Купера является не только моделью, она также пробует свои силы и на дизайнерском поприще. На днях Ирина презентовала свое первое детище — элегантную сумочку, созданную совместно с французским брендом аксессуаров The Kooples.
Но не забывает Ирина и о своей основной работе — радовать мир красотой с обложек модных журналов. Новая фотосессия для испанского издания легендарного Vogue получилась невероятно атмосферной и яркой. На снимках Шейк позирует в широкополой шляпе, кожаных перчатках и ретроплатьях.
Сдержанные и элегантные, забавные и непосредственные, броские и сексуальные — это все образы, которые Шейк умело продемонстрировала перед объективом фотокамеры. На каждом из снимков женщина выглядит так будто она сошла с телеэкрана, транслирующего старый голливудский фильм. Невероятное умение.
Стоит отметить, что короткая стрижка Ирины, которая давеча сильно расстроила ее поклонников, при умелой укладке выглядит довольно приятно, гармонично дополняя ретростиль новой съемки.
Eva.ru: последние новости
Королева ночи: Рита Ора продемонстрировала дерзкие образы Аксессуары для стройности: модные советы Беллы Потемкиной Стиль рэперов и диджеев: молодежные тенденции предстоящей осени
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью5
«Не украла»: Рудковской не стыдно за свое богатство66
Как выглядели доисторические красотки5
О чем говорит запах изо рта12
Может ли лопнуть мочевой пузырь14
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение