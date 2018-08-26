Екатеринбург через Instagram: учимся красиво одеваться у фешен-блогеров

Воскресная подборка Instagram-аккаунтов на этот раз для девочек (так получилось). Предлагаем вам поразглядывать профили тех, кто знает толк в моде — это фешен-блогеры, стилисты и обычные екатеринбурженки, которые не могут прожить и дня, не выложив фото в новом образе. «Купила новое платье — запости в Instagram» — с таким девизом они живут.

Кто-то из них сопровождает фотографии полезными советами или ироничными подписями, а кто-то ограничивается только визуальным контентом — мол, образ говорит всё за себя. Так или иначе, разглядывать их профили — одно удовольствие. Убедитесь сами!

Кстати, в следующий раз мы планируем рассказать о тех, кто показывает в своём профиле красоту Урала, фотографирует природу и рассказывает об архитектуре (если знаете таких, присылайте ссылки нам в директ в @e1.news). А пока — давайте о моде.

Надежда Постоленко — стилист, которая не боится оригинальных образов и учит не бояться своих подписчиков. У неё в профиле — сорочки задом наперёд, юбки с кроссовками, невероятные цветовые сочетания в одежде и аксессуарах. В общем, профиль для тех, кто достаточно смелый, чтобы даже на Урале выглядеть ярко.

У Марии Тепловой в Instagram нет длинных текстовых постов, просто фотографии и несколько хэштегов. Но большего и не нужно — только посмотрите на эти луки, продуманные до мелких деталей.

Вероника Сашина не только сама модно одевается, но и одевает модно дочку. Юбки, платья, шорты и даже брюки оверсайз — всё на ней смотрится очень элегантно. Отличный профиль для вдохновения.

Оксана из Екатеринбурга ведёт Instagram под названием «Гараж Фэшон», и это самый потрясающий профиль о моде в Екатеринбурге (по нашему субъективному мнению). Здесь луки на фоне гаражей, которые сопровождаются комментариями, которые нужно… нет… обязательно НУЖНО читать!

Ольга Томчик из тех людей, кто может надеть «спортивки» от Adidas, строгий пиджак, тапочки с мехом и соломенную шляпу… И выглядеть при этом суперстильно. Не факт, что у вас получится так же, но хотя бы посмотрите, как это может быть.

Оксана Рыжкова — фешен-блогер, и у неё в профиле всё серьёзно. Тщательно составленные образы, профессиональные фотосъёмки, аксессуары и обувь, которые подходят друг другу… И информативные посты про модные тенденции. Красиво и полезно.

В прошлой подборке Instagram-аккаунтов мы рассказывали про екатеринбуржцев, которые решились на яркий цвет волос, а до этого собирали аккаунты уличных фотографов и крутых тату-мастеров из Екатеринбурга. Ещё раньше — перечисляли книжных блогеров и фуд-блогеров с Урала, а также публиковали профили уральцев, которые не могут жить без спорта, местных художников, которые рисуют быстрые скетчи, и тех, кто делает чудесные вещи своими руками. А ещё есть подборка профилей екатеринбуржцев, которые влюблены в свою работу.