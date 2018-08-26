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«Великие и любимые»: новая коллекция одежды Volя Wear от Павла Воли
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«Великие и любимые»: новая коллекция одежды Volя Wear от Павла Воли 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Совместно с дизайнером Леной Суторминой и бессменной музой Ляйсан Утяшевой Павел Воля создал свой бренд одежды, который уже успел стать хитом. Секрет успеха прост— сочетание цитат великих русских классиков и модный дизайн одежды. Воплотить новаторскую идею в жизнь Павел и Ляйсан доверили Лене Суторминой, стилисту проектов телеканала ТНТ и владельцу собственной линии одежды. Коллаборация получилась стильной и смелой.
«Люблю я нашу литературу, наших писателей и поэтов. Наши великие, наши любимые, наши классики. И есть наши любимые вещи, которые мы носим каждый день. Наша классика. Простая мысль пришла мне в голову: а что если на наших любимых вещах будут любимые авторы?» — поделился Павел Воля.
Коллекция бренда Volя Wear «Великие и любимые» посвящена Толстому и Маяковскому. Первый лукбук потрясает: Павел, Ляйсан и Елена презентуют коллекцию бренда в Библиотеке им. Ленина. Смелые образы, микс гранжа и классики в стенах великой фундаментальной библиотеки. И это именно то, что сочетает в себе Volя Wear: дерзость и классику, удобный и модный фасон в совокупности с глубоким содержанием.
Торопитесь, первая коллекция почти раскуплена. Подробная информация и каталог одежды здесь.
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