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Главные тренды 2018 из Instagram
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Главные тренды 2018 из Instagram 

SNCmedia.ru 44 минуты назад
Брюки карго
Если вы хотите почувствовать себя настоящим военным (а может, Ларой Крофт), то брюки карго именно для вас. Зеленые «армейские» брюки пришлись по вкусу самым главным модницам — их носит Ким Кардашьян, Лена Перминова, Рианна и даже Рики Мартин. Сочетать эти брюки можно с кроп-топами и оверсайз свитерами. Армейский брюки есть в коллекции у Balenciaga, Alexander Wang, Heron Preston и I am Gia.
Ретро-резинки
Из-за предвзятого отношения, этот аксессуар долго пылился в шкафу, но, кажется, пора доставать. В 2018 году широкие мягкие резинки для волос завоевали сердце многих девушек. Среди их поклонниц — Белла Хадид и Селена Гомес. Если копаться в истории, этот тренд аж из 90-ых. Мадонна, Бритни Спирс и Сара Джессика Паркер завязывали волосы такой резинкой. Приобрести такую «диковинку» можно в любом магазине, начиная от Balenciaga и заканчивая Claire’s.
Велосипедки
Нет-нет, это не для йоги и не для кардио. Настоящие модницы давно сочетают эту спортивную вещь с классическими пиджаками, рубашками и бомберами. Неважно, каблуки или кеды, за продуктами или на вечеринку — велошорты — главный тренд 2018.
Прозрачные сумки
Аксессуар для смелых, иначе не скажешь. Придётся хорошенько подумать перед выходом, что же положить в сумочку.
Необязательно покупать изрядно надоевшую Celine в форме пластикового пакета — на смену ей пришли очень женственные сумки Valentino. Но не забываем и про масс-маркет. Zara выпустили очень удобную и не менее модную прозрачную сумку на пояс, которая обойдётся всего лишь в 2299.
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