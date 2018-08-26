Истории вещей: как обувались москвичи пять веков назад

Сегодня в рубрике «История вещей» еще один экспонат выставки «Находки моей улицы» Музея Москвы — кожаные сапоги середины XVI века.

Эта ультрамодная для своего времени обувь была найдена в 2017 году на территории парка «Зарядье». Археологи выяснили, что пять веков назад сапоги попали в колодец. Можно только предполагать как — выбросил ли кто-то почти новую пару дорогих сапог в воду или, может быть, их владелец оказался в колодце против своей воли и разулся, чтобы подняться по деревянным стенкам. Тем не менее неприятность, случившаяся с кем-то в XVI веке, обернулась удачей для нас: пребывание во влажной среде без доступа кислорода обеспечило великолепную сохранность.

Высокие сапоги были очень популярны в Москве со второй половины XIV века. С проникновением с востока технологий обработки кожаного сырья появились новые возможности раскроя и сборки обуви из нескольких частей. Сапожники теперь кроили отдельно голенище, задник, переднюю часть (головку) и подошву.

Модные тенденции в производстве обуви касались прежде всего формы передней части сапога и его носа. Например, в конце XV — начале XVI века по всей Европе из Франции и Бургундии распространились длинные узкие носы. Вошли они и в московскую моду, но не особо прижились.

В начале XVI века пришла мода на обувь с загнутым вверх по-восточному носком. Изображение таких сапог мы встречаем, например, на одной из гравюр с портретом великого князя Василия III. Подобная обувь не была прерогативой знати — ее могли носить горожане разных социальных слоев. Для украшения носка и пятки использовали гвоздики — железные или из благородных металлов. В круглые отверстия на высоких голенищах сапог могли вставлять небольшие лоскуты дорогих тканей (например, шелка) — так, чтобы они проглядывали наружу и создавали впечатление, будто владелец сапог носит дорогие штаны. Верх настоящих штанов при этом скрывался под традиционной длиннополой одеждой.

Эти сапоги, а также другие артефакты, найденные археологами в Москве, можно увидеть на выставке «Находки моей улицы». Она работает в Музее Москвы до 17 октября.

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