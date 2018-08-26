Старость входит в моду: пенсионерка из Москвы покорила подиум

Москвичка Ирина Белышева решила стать моделью, когда вышла на пенсию. В школе занималась наравне с юными коллегами, которые ее всячески поддерживали. Теперь женщина нарасхват на модном рынке. Поддерживать фигуру помогает спорт, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Генералова.

Ирина Белышева призналась, что в рекламе она играет практически саму себя. Ведь и в обычной жизни больше всего любит наряжаться и краситься. До пенсии она работала помощником депутата и риелтором, но в 69 лет решила окунуться в мир моды и стать моделью.

«Позвонила и договорилась о кастинге. Собрала все, что нужно, — платья, каблуки, купальник. Пришла к назначенному времени. Мне говорят: да вы что, мы берем маленьких девочек или девушек от 18 до 26 лет. Я отвечаю: мне надо», — говорит москвичка.

Под напором Ирины не устоял знаменитый дизайнер Егор Зайцев . Он не только распорядился принять ее в школу манекенщиц, но и разрешил заниматься по индивидуальной программе.

По словам Ирины, труднее всего в ее возрасте было освоить модельную походку. Чтобы добиться идеала, пенсионерка часами дефилировала дома по коридору. Меньше чем через год обучения Ирину уже пригласили выйти на подиум.

Теперь Ирина — одна из самых востребованных в Москве моделей, как говорят дизайнеры, элегантного возраста. По словам кутюрье, на Западе старость уже давно в моде. Однако в России манекенщики-пенсионеры это все еще редкость.

«Все женщины, с которыми я сотрудничал как стилист, после того как мы поработали с Ириной, захотели стать профессиональными моделями. Таких моделей, как Ирина, очень мало на самом деле. Тут разговор не просто про возраст, она в шикарной форме», — говорит стилист Руслан Татьянин.

Однако такая красота все-таки требует жертв. У Ирины свой секрет. Она не делала ни одной пластической операции или косметической инъекции. Идеальную фигуру сохраняет при помощи древнеславянского тренажера. Специальный механизм максимально растягивает тело и тонизирует мышцы. В свои 71 Ирина не собирается останавливаться на достигнутом.

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