Главное, чтобы костюмчик сидел: как корреспондент «Вечерней Москвы» искала вещи мировых домов мод по разумной цене

На носу — осенний сезон, а значит, ребром встает необходимость обновлять гардероб и спускать содержимое кредитной карточки на «вот то шикарное тридцать второе в гардеробе платье» или «вон те безумно удобные во время магазинной примерки ботиночки».

Причем щеголять по столичным благоустроенным улицам хотелось бы не в растянутой после первой стирки синтетике, а в одежде лимитированного пошива с маленькой бирочкой узнаваемого бренда, довешивающего к цене пару нулей и знак доллара. Где найти вещи мировых домов мод по разумной цене, выяснила корреспондент «Вечерней Москвы».

Прежде чем бросаться в дебри перекупщиков и интернет-магазинов, я решила лично удостовериться в том, что за той суммой, которую желают получать в обмен на свои вещи мировые бренды, вполне можно оплатить путевку на Марс. С деловым видом, переведя все накопленные на осенние обновки деньги со счета на карту, отправилась я на оказавшийся коротким марафон по бутикам на Кузнецком Мосту и Арбате. Впечатления, признаюсь, такие, что даже будь у меня запрошенная за тот клатч от C***K*** и те брюки от G*** A***, я бы ее приберегла. Охранники, убивающие взглядом, консультанты, давящие трехтонным высокомерием, кассиры с мультяшными долларами в глазах… В общем, я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы вся эта атмосфера наигранного пафоса доставляла удовольствие. Ну и да, цены себя оправдали: платье за 216 000 и классические лодочки за 180 000 — это, на мой взгляд, отчаянный перебор

— Мы закупаем вещи в Турции и в некоторых европейских странах, — говорит СММ-менеджер одного из интернет-магазинов женской одежды Рита Варенцева. — Постоянным клиентам и тем, кто оплачивает весь заказ сразу, предлагаем скидку в размере 10 процентов. Если к нам обращаются новые люди, ссылаясь на совет кого-то из прежних покупателей, то оставивший рекомендацию также получит дисконт. в Европе даже звезды не прочь сходить на шопинг к перекупщикам.

На виртуальных полках интернет-магазинов найти узнаваемые бренды не всегда реально. Как утверждает Рита, иметь с ними дело довольно сложно, а клиенты все равно обычно принимают это за подделку. Зато если хочется чего-то по последнему писку моды, который до нас еще быть может даже не дошел, то интернет-шопинг — лучший вариант.