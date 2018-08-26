Стильные образы недели: самые модные принты 2018, которые будут актуальны и осенью

Полосатый принт

Если нужно разбавить однотонный наряд, то принт в полоску — лучший вариант. Главное — правильно подобрать оттенок, как это сделала частая героиня стритстайл-хроник Джованна Батталья. Ее выход получился весьма эффектным. Мелкий принт

К подобному наряду важно выбрать правильные акссесуары и обувь, желательно, чтобы обувь была на каблуке в одном из цветов принта, а вот сумочку можно добавить яркую. При взгляде на салатовый вариант, как на фото выше, сразу поднимается настроение! Однотонные босоножки к наряду в любом цвете вы найдете в магазине обуви и аксессуаров Corsocomo. Текстильные, бархатные или кожаные туфли и босоножки — здесь вы найдете обувь к любому образу и для любого повода.

Босоножки Corsocomo, 2 900 руб. со скидкой 57%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Босоножки Corsocomo, 3 900 руб. со скидкой 56%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Сочетание принтов

Сочетание принтов — достаточно сложный трюк, если вы готовы к экспериментам, то стоит взять на заметку неколько правил. Во-первых, цветовая температура каждой вещи должна быть однаковой. Это значит, что если один принт в холодных тонах, то и все остальные должны быть тоже холодными. Во-вторых, яркий цвет может быть только один, иначе вы рискуете стать похожей на городского фрика. И в-третьих, не стоит комбинировать больше трех принтов в одном аутфите. При сочетании нескольких принтов выбирайте лаконичные, однотонные аксессуары. Прекрасный тандем яркому наряду составят небольшие черные сумки от магазинов Bagsland и GRIZZLY.

Сумка Bagsland, от 1 197 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Сумка GRIZZLY, от 2 798 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05 Крупный принт или рисунок

Крупный принт или рисунок лучше использовать отдельно — все остальные вещи должны быть однотонными. Так центр композиции будет определен — и ничего не будет отвлекать от него взгляд. Разноцветный принт

Принты с сюжетами, репродукциями картин и любыми мелкими деталями хорошо сочетаются с белыми или черными вещами, но если хочется выделиться из толпы, одного такого принта будет мало. К нему можно добавить вещь с крупным рисунком, например, полосками, горохом или геометрическими фигурами. Важно только соблюсти цветовой баланс, как это сделала героиня на фото выше. При составлении такого сложного образа выбирайте обувь в пастельных оттенках. Отличный вариант — белые туфли-лодочки от магазина El Tempo. Такая цветовая палитра не отвелечет внимания от яркого наряда.

Туфли белые кожаные El Tempo, от 2 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Туфли белые кожаные El Tempo, от 2 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Тотал-принт

Необычно, но не вызывающе выглядит образ с одним принтом. Клетка, полоска или цветы — наиболее выгодные варианты, которые подходят всем. Другие уличные образы для вдохновения:

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