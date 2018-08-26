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Работники глянца: как носить лакированное пальто
Harper’s Bazaar
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Harper’s Bazaar
Выбирайте свободный плащ, классический тренч, пальто милитари или дубленку: главное условие — глянцевая поверхность. Добавьте обувь и сумку в тон, очки футуристической формы и объемные серьги.
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