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Конкурс на создание бренда Новороссийске стартовал в соцсетях
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Конкурс на создание бренда Новороссийске стартовал в соцсетях 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Конкурс на создание бренда города был объявлен в социальных сетях главой Новороссийска Игорем Дяченко.
Как отметил глава курорта, лучшие проекты будут представлены на рассмотрение конкурсной комиссии.
В конкурсе смогут принять участие все желающие. Он будет проводиться в сентябре — ноябре, его итоги подведут к концу 2018 года.
Этот эффективный прием для привлечения туристов уже и в некоторых городах Краснодарского края, например, в курортных Анапе и Сочи.
Он также подчеркнул, что у Новороссийска есть много символов, которые подчеркивают его историческую, культурную ценность.
Напомним, еще в 2015 году краснодарцы предлагали свои дизайнерские решения по оформлению города местным чиновникам.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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