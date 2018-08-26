Конкурс на создание бренда Новороссийске стартовал в соцсетях

Конкурс на создание бренда города был объявлен в социальных сетях главой Новороссийска Игорем Дяченко.

Как отметил глава курорта, лучшие проекты будут представлены на рассмотрение конкурсной комиссии.

В конкурсе смогут принять участие все желающие. Он будет проводиться в сентябре — ноябре, его итоги подведут к концу 2018 года.

Этот эффективный прием для привлечения туристов уже и в некоторых городах Краснодарского края, например, в курортных Анапе и Сочи.

Он также подчеркнул, что у Новороссийска есть много символов, которые подчеркивают его историческую, культурную ценность.

Напомним, еще в 2015 году краснодарцы предлагали свои дизайнерские решения по оформлению города местным чиновникам.