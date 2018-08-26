В Новороссийске создают бренд города

Краснодар. 26 августа — Новая Кубань. В Новороссийске объявлен конкурс на создание фирменного стиля города-героя, сообщил глава города Игорь Дяченко. По его словам, конкурс должен заинтересовать дизайнеров творческих архитектурных мастерских, студентов высших учебных заведений ЮФО.

— Сегодня брендирование, то есть фирменный стиль городов, — это популярная и довольно успешная мировая практика. Используют этот эффективный прием для привлечения туристов уже и в некоторых городах Краснодарского края, например, в курортных Анапе и Сочи, — подчеркнул Игорь Дяченко.

Бренд должен сочетать культурную и историческую ценность города, должен не быть «серьёзным» и создавать настроение. Лучшие проекты будут рассматриваться конкурсной комиссией.