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В Новороссийске создают бренд города
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В Новороссийске создают бренд города 

Новая Кубань 31 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 августа — Новая Кубань. В Новороссийске объявлен конкурс на создание фирменного стиля города-героя, сообщил глава города Игорь Дяченко. По его словам, конкурс должен заинтересовать дизайнеров творческих архитектурных мастерских, студентов высших учебных заведений ЮФО.
— Сегодня брендирование, то есть фирменный стиль городов, — это популярная и довольно успешная мировая практика. Используют этот эффективный прием для привлечения туристов уже и в некоторых городах Краснодарского края, например, в курортных Анапе и Сочи, — подчеркнул Игорь Дяченко.
Бренд должен сочетать культурную и историческую ценность города, должен не быть «серьёзным» и создавать настроение. Лучшие проекты будут рассматриваться конкурсной комиссией.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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