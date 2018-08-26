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Красотка даже в 50 и в трениках: Джулия Робертс на прогулке в Малибу
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Красотка даже в 50 и в трениках: Джулия Робертс на прогулке в Малибу 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Звезда вместе с сыном Финнеасом отправилась на днях по магазинам в алых трениках Adidas, которые мы не раз видели на таких знаменитых моделях, как Кендалл Дженнер и Ирина Шейк. Джулия, однако, решила не экспериментировать с образом без повода и выбрала вполне классическое сочетание для уикенда: спортивные штаны, футболка и кроссовки. Впечатление портит только пушистый кардиган с вышивкой: даже если актриса подбирала его в тон к низу, она прогадала — стоило ограничиться беспроигрышной спортивной базой.
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