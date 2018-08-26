Меган Фокс снялась в рекламной кампании нижнего белья Frederick’s of Hollywood 

Меган Фокс 32-летняя Меган Фокс поучаствовала в съемках промо-видео для новой коллекции известного американского бренда нижнего белья Frederick’s of Hollywood. Интересно, что не так давно звезда «Трансформеров» стала амбассадором компании и сама принимала участие в разработке новых моделей белья.
Меган Фокс
В видео можно заметить, что актриса примерила на себя несколько разных образов от прозрачных комбинаций и халатов до блестящих топов и бикини. Коллекцию от Меган Фокс можно будет купить в сети магазинов Forever 21 и на сайте самого бренда.
К слову, сейчас Меган удается заниматься не только бизнесом и актерской карьерой, но также вместе со своим мужем Брайаном Остином Грином она отдает все время на воспитание трех сыновей: шестилетнего Ноа, четырехлетнего Бодхи и двухлетнего Джорни. Очаровательные фотографии своих детей она публикует в Instagram. Так, например, в конце июня она поделилась снимком заметного подросшего Джорни.
Джорни Ривер Грин