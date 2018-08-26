Ричард Куинн, на чей показ пришла Елизавета II, отвечает на самые интересные вопросы читателей Harper's Bazaar

Во время учебы в Central Saint Martins вы стажировались в Dior. Чему вас там научили?

Я всегда мечтал работать в историческом Доме и не разочаровался. Было невероятно интересно наблюдать за тем, как огромные коллекции делаются за считанные недели. И очень полезно увидеть, насколько гармонично могут сочетаться друг с другом ткани и силуэты. Тем более что я попал туда, когда креативным директором был Раф Симонс и в воздухе искрило от новых идей.

Вы основали собственный бренд в 2016-м и за столь короткий срок успели получить сразу две престижные награды — H&M Design Award и первую в истории премию Елизаветы II за вклад в развитие британского дизайна. Нет ощущения, что можно расслабиться и немного отдохнуть?

Да что вы! Признание признанием, но если я не буду работать еще усерднее, чем раньше, то никакие призы и никакая монаршая благосклонность мне не помогут.

Знали ли вы заранее, что королева придет на ваше шоу осень-зима 2018—2019? И если да, то как удержались от того, чтобы не рассказать всем-всем-всем?

Если честно, я узнал об этом за пару недель до дня икс. Но мои мысли тогда занимала исключительно подготовка к показу, и даже на такую невероятную новость я отреагировал как-то вяло. Ну и к тому же мне пришлось подписать кучу бумаг о неразглашении! Зато для всех остальных сюрприз был, конечно, огромный.

А что вы ощутили, когда Елизавета II заняла свое место в первом ряду?

Что все это происходит на самом деле — удивительное чувство, которое охватило и меня, и моделей, и каждого, кто сидел в зале.

Почему вы сделали платки основой коллекции?

Текстильные принты — сильная сторона Richard Quinn, у нас даже есть отдельная мастерская, где мы вместе со студентами придумываем ткани для других брендов. А в осенне-зимней коллекции сам бог велел использовать этот ход, ведь Ее Величество так любит носить платки.

Какими дизайнерами вы восхищаетесь?