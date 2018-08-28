Канье Уэст подарил Ким Кардашьян неоново-зеленый внедорожник

Канье Уэст никогда не скупится на подарки любимой жене, поэтому совершенно легко может подарить Ким Кардашьян внедорожник стоимостью 240 тысяч долларов (более 16 млн рублей) без повода. На днях звезда всех мировых таблоидов похвасталась своим новым подарком от мужа в Snapchat’e.

«Я только вышла из спортзала, а тут такое чудо! Это внедорожник моей мечты. Вы только представьте себе: приезжаете вы к дому своей сестры, чтобы поздороваться, а у вас одинаковые неоновые машины», — рассказала довольная Ким.

На самом же деле, как сообщают источники, Канье купил этот поистине дикого цвета автомобиль только для того, чтобы Ким не завидовала своей младшей сестре Кайли Дженнер, которая недавно стала обладательницей внедорожника ярко-мандаринового цвета. Похоже, музыкант готов на все, лишь бы порадовать свою любимую супругу, что в свою очередь, судя по видео Кардашьян, приносит ему не меньше радости.

random surprise from Kanye

Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)

25 Авг 2018 в 10:16 PDT 💚

Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)

25 Авг 2018 в 10:17 PDT sisters goals

Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)

25 Авг 2018 в 10:58 PDT попкорнnews