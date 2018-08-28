Ещё
Канье Уэст подарил Ким Кардашьян неоново-зеленый внедорожник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канье Уэст подарил Ким Кардашьян неоново-зеленый внедорожник 

Попкорн News 31 минуту назад
Фото: Попкорн News
Канье Уэст никогда не скупится на подарки любимой жене, поэтому совершенно легко может подарить Ким Кардашьян внедорожник стоимостью 240 тысяч долларов (более 16 млн рублей) без повода. На днях звезда всех мировых таблоидов похвасталась своим новым подарком от мужа в Snapchat’e.
«Я только вышла из спортзала, а тут такое чудо! Это внедорожник моей мечты. Вы только представьте себе: приезжаете вы к дому своей сестры, чтобы поздороваться, а у вас одинаковые неоновые машины», — рассказала довольная Ким.
На самом же деле, как сообщают источники, Канье купил этот поистине дикого цвета автомобиль только для того, чтобы Ким не завидовала своей младшей сестре Кайли Дженнер, которая недавно стала обладательницей внедорожника ярко-мандаринового цвета. Похоже, музыкант готов на все, лишь бы порадовать свою любимую супругу, что в свою очередь, судя по видео Кардашьян, приносит ему не меньше радости.
random surprise from Kanye
Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)
25 Авг 2018 в 10:16 PDT  💚
Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)
25 Авг 2018 в 10:17 PDT  sisters goals
Публикация от Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)
25 Авг 2018 в 10:58 PDT  попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Розамунд Пайк отказалась раздеваться на пробах в Бондиану MTV Video Music Awards 2018: фото звезд на красной дорожке и список победителей Фото: совместная коллекция Карла Лагерфельда и 16-летней модели Кайи Гербер
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью6
Как выглядели доисторические красотки5
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса53
Некрасивые мужья звездных красоток8
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
07:35
Что вы не знали о мужском теле
Здоровье Психология
10:32
Мистические загадки, которые проверят ваш мозг
Психология
05:01
Звездные красавчики, растерявшие привлекательность
Звёзды Красота
04:07
Почему появляются синяки под глазами
Красота
12:18
Как подготовить ребенка к детскому саду
Дети
04:41
Чем занимается наследник Алена Делона
Звёзды Дети
11:31
Дети звезд, которые так и не стали им родными
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение